¿Cómo conseguir la matrícula oficial del Inter Miami en Florida? Aquí los pasos que pocos conocen

El Inter Miami CF anunció el lanzamiento oficial de sus matrículas personalizadas en Florida, un paso más en la consolidación de la marca del club en el mercado norteamericano y una oportunidad para que los aficionados muestren su pasión por “Las Garzas” en la carretera.

El club informó que las placas estarán disponibles exclusivamente en el estado de Florida y que podrán utilizarse en cualquier parte de Estados Unidos.

Cómo obtener la matrícula del Inter Miami

Para obtener las matrículas, los seguidores deberán acudir a una oficina de recaudación de impuestos o agencia de matrículas en Florida, donde deberán completar el proceso oficial de registro.

Los interesados deben llenar el formulario HSMV 83043, que corresponde a la solicitud de placas personalizadas, y verificar que la combinación de números y letras elegida no se encuentre en uso.

El trámite, según las autoridades estatales, puede tardar varias semanas en completarse, aunque las placas ya comenzaron a distribuirse tras cumplirse la meta inicial de tres mil cupones de preventa.

El diseño presenta un fondo negro con las icónicas dos garzas entrelazadas del logotipo del club, la palabra Florida en la parte superior y el nombre Inter Miami CF en tipografía rosa. Los números y letras aparecen en color blanco, siguiendo el estilo clásico de las matrículas deportivas.

Las placas tienen un costo adicional de 15 dólares al año, que se suman a los 28 dólares de la matrícula estándar. Una parte de los ingresos será destinada a la Fundación Inter Miami CF, la cual impulsa programas educativos y de empoderamiento en comunidades marginadas.

Una tradición deportiva en Estados Unidos

El lanzamiento coloca al Inter Miami junto a otros equipos profesionales de Estados Unidos que ya comercializan sus propias matrículas especiales.

El Orlando City, rival regional del club, cuenta con su diseño en circulación, mientras que los Miami Heat registran más de 83 mil placas distribuidas en Florida.

Las autoridades recuerdan que, aunque las placas personalizadas son legales, no se permite incluir expresiones ofensivas ni modificar el diseño oficial, bajo riesgo de sanciones. Con esta iniciativa, los aficionados del Inter Miami ya tienen una nueva.

