El tesoro oculto de Miami: esta tarjeta te da acceso gratis a libros, internet y museos

En medio de la era digital y la búsqueda de recursos accesibles, una iniciativa anual pone en foco la importancia de contar con una tarjeta de biblioteca. Esta herramienta ofrece no solo el préstamo de libros, sino también acceso a servicios que apoyan el aprendizaje, la conectividad y la cultura para todos los residentes.

La información fue obtenida del portal web oficial del Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade, que destaca las oportunidades disponibles durante esta campaña anual de inscripción.

La tarjeta es gratuita y se presenta como un recurso clave para estudiantes, profesionales y personas interesadas en ampliar sus conocimientos y acceso a la información.

Beneficios para la comunidad educativa y usuarios en general

Con el uso de una tarjeta de biblioteca, los usuarios pueden acceder a préstamos de libros físicos y digitales, audiolibros, películas, música y revistas electrónicas, entre otros materiales.

Además, existe la posibilidad de leer periódicos en línea, como Miami Herald, New York Times y Wall Street Journal, lo que proporciona acceso a información actualizada y relevante.

La biblioteca también ofrece servicios prácticos como préstamo de puntos de acceso Wi-Fi y computadoras portátiles con internet, facilitando la conectividad fuera de los espacios físicos.

Servicios adicionales y recursos especializados

La tarjeta de biblioteca otorga acceso gratuito a museos y espacios culturales locales mediante pases especiales. También se proporciona apoyo educativo con tutoría en diversas materias para estudiantes de los grados K-12, impartida por docentes certificados.

Para adultos, está disponible la Academia de Aprendizaje con cursos de idiomas, preparación para exámenes y educación financiera. Asimismo, los usuarios pueden acceder a recursos para pequeñas empresas y servicios de desarrollo profesional a través de plataformas como LinkedIn Learning.

Este septiembre, los interesados pueden inscribirse en cualquier biblioteca de la red o solicitar su tarjeta de manera electrónica, ampliando así las posibilidades de acceso a esta variedad de servicios.

