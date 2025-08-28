¡Comida gratis en Nueva York y Nueva Jersey! Realizan dos jornadas este 29 de agosto: este es el horario

Suscríbete a nuestros canales

Una reconocida organización a nivel mundial, que también opera en Estados Unidos (EEUU), ha organizado dos entregas de alimentos para este viernes 29 de agosto en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, descubra dónde y cómo acceder.

Tzu Chi es una organización humanitaria internacional de origen budista, fundada en 1966 en Taiwán por la maestra budista Cheng Yen.

Es una de las organizaciones caritativas más grandes del mundo y su misión es “aliviar el sufrimiento de las personas” y promover un mundo más compasivo.

En este sentido, Tzu Chi entrega despensas de alimentos gratuitas como parte de su misión de alivio de la pobreza y la caridad.

Su objetivo es asegurar que las personas más vulnerables tengan acceso a alimentos nutritivos y esenciales para su bienestar, especialmente en momentos de dificultad económica.

Esto, independientemente de su origen étnico, religión o nacionalidad.

Los alimentos incluyen una variedad de productos frescos, productos secos, alimentos básicos de la despensa y más.

Como se menciona al inicio del artículo, realizarán entregas de despensas de alimentos gratuitas en Nueva York y Nueva Jersey, a continuación, le ofrecemos los detalles.

Comida gratis en dos estados: horario y ubicación

Nueva York:

La cita es de 9:00 a 11:00 de la mañana en Oficina de la Región Noreste 137-77 Northern Blvd Flushing, NY 11354.

Señalan que la despensa semanal de alimentos de Tzu Chi New York ha reanudado el servicio completo para proporcionar alimentos de manera segura para hasta 200 hogares.

Aseguran que cualquier persona que lo necesite es bienvenida a asistir, sin hacer preguntas.

La dinámica es que las personas reciben sus números a las 9:00 am y regresan enbtre tas 10:00 y 11:00 para recoger sus comestibles.

Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta que deben llevar sus propias bolsas reutilizables.

Piden a los beneficiarios que asistan con tapabocas.

Nueva Jersey:

La jornada se lleva a cabo de 11:00 a 2:00 de la tarde en la Oficina de la Región del Atlántico Medio 150 Commerce Rd Cedar Grove, NJ 07009.

“Si su familia necesita alimentos, lo invitamos a visitar nuestra despensa de alimentos sin dudarlo. Estamos aquí para ayudarlo a usted y a su familia mientras navega por los desafíos de la vida”, señalan.

La organización señala que los interesados deben tener en cuenta que esta despensa de alimentos debe usarse solo como un recurso de emergencia y está destinada a complementar la asistencia o los recursos adicionales que pueda recibir.

Además, no hay garantía de la cantidad o el tipo de producto alimenticio dado.

En el caso de este estado, señalan que es posible que hagan algunas preguntas de calificación durante el proceso de registro.

Señalan que si tiene alguna pregunta sobre cómo convertirse en beneficiario de la despensa de alimentos pude comunicarse con su oficina por correo electrónico al [email protected] o llamando al 973-857-8666.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube