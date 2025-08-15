Cursos de inglés gratis para latinos en EE.UU.: esta organización ofrece el acceso a quienes se postulen hasta el 25 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Cierta organización internacional sin fines de lucro del Reino Unido está ofreciendo una oportunidad para ciudadanos latinos interesados en aprender inglés, que residen en ciertos países, como Estados Unidos (EEUU).

Resulta que el British Council, en alianza con Banco Santander, lanzó una iniciativa que beneficiará a 10.000 ciudadanos originarios de América Latina, con cursos de inglés gratuitos y completamente en línea, como lo reseña el portal de Nueva News.

El objetivo es que los jóvenes latinos tengan oportunidad de continuar su formación académica, al culminar sus estudios básicos, con una competencia que es apreciada a nivel mundial en el mercado laborar. Es decir, el hablar inglés.

Vale la pena destacar que la institución es reconocida por la calidad de sus programas de inglés, que incluyen clases virtuales, materiales de estudio, herramientas interactivas y formación para docentes.

La iniciativa del British Council busca eliminar las barreras, brindando a miles de latinos la oportunidad de perfeccionar sus competencias lingüísticas sin costo alguno y de manera flexible.

La convocatoria fue publicada a través de la plataforma “Santander Open Academy”.

El British Council y Banco Santander han destacado que esta alianza forma parte de su compromiso por impulsar la educación y la empleabilidad de los jóvenes en América Latina, en un contexto donde el dominio de un segundo idioma es cada vez más determinante.

Descubra en qué consiste la capacitación y cómo postularse

Se trata de becas para un curso de inglés de ocho semanas, con la posibilidad de extender la formación a veinte semanas para los 1.500 participantes con mejores resultados.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto de 2025 y las clases comenzarán el 29 de septiembre, finalizando el 23 de noviembre del mismo año.

Los interesados deben tener presente que la formación es totalmente virtual, por lo que solo se requiere acceso a internet y una computadora.

Además, hacen hincapié en que no habrá gastos de matrícula ni pagos por materiales.

Durante el programa, se incluirán sesiones interactivas, ejercicios prácticos y recursos para mejorar la comprensión auditiva, la expresión oral y la redacción en inglés.

Entre los requisitos generales figuran:

Ser ciudadano de un país latinoamericano.

Debe ser residente en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Alemania, México, Perú, Portugal, Polonia, España, Reino Unido, EEUU o Uruguay.

Tener al menos 18 años de edad.

Completar el formulario de registro en línea antes del cierre de inscripciones.

No es necesario tener un título universitario o ser cliente de Banco Santander para postularse.

Los que participen, al terminar el curso, podrán descargar un certificado oficial emitido por el British Council, que validará su nivel de inglés alcanzado durante el programa.

El proceso de postulación se realiza de forma digital a través de la página oficial de Santander Open Academy: Course English Online 2025 - British Council - 2nd call by British Council

Tenga presente que, una vez registrado, el participante deberá realizar una prueba de nivel para determinar el curso que mejor se ajuste a sus conocimientos.

