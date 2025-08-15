Labubus en Walmart: sepa qué colecciones tienen disponibles y cuáles son los precios

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre de los Labubus se mantiene en Estados Unidos (EEUU) y es que Walmart también lo ha agregado a su catálogo, esto es lo que debe saber.

Los aclamados juguetes de diseñador también están siendo vendidos en la reconocida tienda departamental, en su versión online.

Resulta que, a raíz de la demanda creciente por estos juguetes, Walmart, en colaboración con StockX, se sumó a los comercios especializados que vendían originalmente los Labubu.

Esto quiere decir que, ahora, en la tienda web de la cadena se los puede encontrar en diferentes formatos, cantidades y precios.

Estos son los precios

Pop Mart Labubu The Monsters Big into Energy Series Colgante de Peluche de Vinilo Caja Sellada (Caja Ciega de 6), de StockX: $215

Indican que se encontraban en un precio de $235, por lo que se encuentra en “descuento”.

Hay que destacar que hay medios, como el caso de Mundo Deportivo, que aseguran que para el día de ayer la caja se encontraba por un valor de $80 la caja.

Sin embargo, el publicado aquí es el que está marcado para el momento de la publicación, este 15 de agosto.

Pop Mart Labubu The Monsters Big into Energy Series Vinyl Plush Pendant Single Blind Box, de StockX: caja individual con 1 labubu (a ciegas) de la colección está entre $54 y $72.

Pop Mart Labubu The Monsters Big into Energy Series Love Vinyl Plush Pendant, de StockX: Ya abierto, es decir con el diseño y color del labubu revelado, se puede vender entre $67 y $85.

Pop Mart Labubu The Monsters Exciting Macaron Cara de vinilo sellada (6 cajas ciegas), de StockX: $268.00

Pop Mart Labubu The Monsters Exciting Macaron Vinyl Plush Pendant Single Blind Box, de StockX: caja individual sorpresa, $84.

Pop Mart Labubu The Monsters Have a Seat Vinyl Plush Sealed Case (6 Blind Box), from StockX: $268

También cuentan con otras colecciones especiales de Labubu, tales como:

Pop Mart LABUBU The Monsters Fall In Wild, Muñeco de peluche de vinilo, de StockX: una caja en alrededor de $166

Pop Mart Labubu The Monsters Let's Checkmate Series Vinyl Plush Doll, from StockX: $15

Sobre los Labubu

Los Labubus son una serie de figuras de juguete coleccionables, que se han convertido en un fenómeno global, son creación de Kasing Lung, originario deHong Kong

Originalmente, Labubu era solo un personaje en libros, pero su popularidad se disparó cuando el diseñador colaboró con la empresa china Pop Mart para convertirlos en figuras físicas.

El personaje principal, Labubu, es una especie de elfo o monstruo con un diseño que es conocido por mezclar lo adorable con un toque un algo siniestro.

Tienen orejas puntiagudas, una sonrisa con dientes afilados y ojos grandes y expresivos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube