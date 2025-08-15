¡Escándalo en Florida! Comunidad de Jacksonville cuestiona decisión de fiscales en caso del arresto de estudiante negro

Suscríbete a nuestros canales

Los fiscales del Cuarto Circuito Judicial anunciaron que no se presentarán cargos contra un agente del sheriff de Florida implicado en el arresto violento de un estudiante universitario negro, incidente que generó indignación nacional tras la difusión de un video.

El oficial D. Bowers, de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, fue investigado por detener a William McNeil en febrero por conducir sin luces delanteras y sin cinturón de seguridad, destaca AP.

Según el informe, Bowers vigilaba una vivienda por supuesta “actividad de drogas” cuando observó el vehículo.

Decisión de la fiscalía

La fiscalía concluyó que la parada fue legal y que el uso de la fuerza estuvo justificado, basándose en imágenes de cámaras corporales, entrevistas a los oficiales y declaraciones de McNeil.

El video viral mostraba a agentes golpeando y sacando por la fuerza a McNeil de su automóvil.

No obstante, el informe oficial calificó esas imágenes como “incompletas”, indicando que el estudiante recibió una docena de “órdenes legales” que se negó a cumplir, incluyendo mostrar su licencia y matrícula.

McNeil habría mantenido cerrada la puerta de su vehículo durante varios minutos antes de ser extraído.

Reacción de la defensa

Los abogados de McNeil, Ben Crump y Harry Daniels, cuestionaron duramente el informe, al que calificaron como un intento de “justificar” las acciones policiales.

Señalaron que el sheriff TK Waters ya había adelantado conclusiones semanas antes, y anunciaron que solicitarán al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar el caso y a la Oficina del Sheriff de Jacksonville.

Crump, reconocido defensor de derechos civiles, aseguró que McNeil se mantuvo tranquilo y que fueron los agentes quienes escalaron la violencia.

Comparó el hecho con los abusos sufridos por afroamericanos durante el movimiento por los Derechos Civiles, cuando la aplicación de la ley era utilizada para reprimir reclamos legítimos.

