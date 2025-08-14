¡Escándalo en Florida! Autorizan la caza de este popular animal: estaba prohibida desde hace 10 años

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) aprobó nuevas regulaciones para permitir la caza de animales salvajes en el estado, algo que no sucedía desde 2015.

Estas nuevas reglas establecen una temporada de caza que irá del 6 al 28 de diciembre y que se repetirá anualmente entre los meses de octubre y diciembre.

Los defensores de esta medida argumentan que es necesaria para controlar la creciente población de esta especie en el estado.

Por otro lado, opositores y organizaciones de protección animal advierten que esta regulación podría fomentar la caza por trofeos y que los métodos utilizados no son humanitarios.

¿Cuál es el animal que se podrá cazar ahora en Florida?

Actualmente, se estima que alrededor de 4.050 osos negros viven en el estado, concentrados principalmente en el suroeste, centro y norte.

La población de esta especie se ha recuperado significativamente desde que estuvo al borde de la extinción en Florida hace décadas.

Sin embargo, la recuperación de la población y el crecimiento de las áreas urbanas han aumentado los avistamientos de osos cerca de las zonas residenciales.

Al respecto, Office Amison, miembro de la comisión del condado Franklin, comentó que, “la realidad es que la frecuencia y gravedad de las interacciones con osos sigue aumentando”.

“Ahora mismo, demasiados de nuestros residentes ven a los osos como amenazas y plagas”, añadió.

Esta nueva normativa genera un fuerte debate en Florida

Luego de una extensa audiencia pública en Havana, Gadsden County, la comisión anunció una decisión que provocó el aplauso de cazadores y terratenientes. Ellos defienden la medida como parte de sus tradiciones familiares.

"La caza es nuestra tradición familiar, y exigimos mantener nuestra herencia de caza en Florida", afirmó David Avant, floridano de sexta generación con propiedades en la zona.

La decisión ha generado una profunda división social que se hizo visible durante la reunión, reseña Infobae.

Allí, activistas vestidos de negro y cazadores con uniformes naranjas protagonizaron el intenso debate. Aunque los opositores superaron en número a los partidarios en la audiencia, la normativa fue aprobada.

Varios ambientalistas y ciudadanos expresaron su preocupación por el sufrimiento de los animales y la ética de la caza.

“Los habitantes de Florida les han comunicado de forma abrumadora que no quieren que nuestros osos sean asesinados”, expresó Megan Sorbo, residente opuesta al plan.

“El uso de perros de caza y cebos es particularmente bárbaro, además de claramente poco deportivo”, agregó.

¿Cómo funcionará la cacería del oso negro en Florida?

La autoridad estatal aprobó reglas que permiten a los cazadores utilizar perros rastreadores, estaciones de cebo, y arcos y flechas. Organizaciones de derechos animales consideran estos métodos inaceptables e inhumanos, reporta Local10.com.

La comisión estatal defiende el uso de cebos, argumentando que facilitará la identificación del sexo de los osos y ayudará a evitar la caza de madres lactantes.

Este fue uno de los mayores escándalos en la edición de 2015, cuando los cazadores acabaron con más de 300 osos en tan solo dos días, cerca del límite establecido de 320. Entre las víctimas hubo hembras con crías, lo que generó un intenso rechazo público.

El presidente de la comisión, Rodney Barreto, defendió la nueva temporada de caza y afirmó que responde a criterios científicos, no a impulsos. "Nosotros tomamos decisiones basadas en la ciencia", declaró poco antes de la votación.

Sin embargo, Raquel Levy, abogada de la organización Bear Warriors United, anunció que tomará acciones legales para frenar la cacería programada para diciembre: "Vamos a presentar inmediatamente un recurso administrativo ante la División de Audiencias Administrativas de Florida para intentar detener la caza".

