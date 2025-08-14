El 'Depósito de Deportación': un nuevo centro de detención que anuncia Florida

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 14 de agosto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que una prisión estatal actualmente abandonada en el norte del estado servirá como un nuevo centro de detención para migrantes, al que denominó "Depósito de deportación".



"Estamos autorizando y pronto abriremos un nuevo centro de procesamiento y deportación de inmigración ilegal aquí en el norte de Florida. Lo llamaremos Depósito de deportación", en rueda de prensa desde el Instituto Correccional del condado de Baker.

"Depósito de deportación": ¿qué se sabe?

Esta cárcel, actualmente abandonada y ubicada unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Jacksonville, tendrá capacidad para albergar a más de 1.300 migrantes.



"Estará operativo pronto; no tardará una eternidad, pero tampoco nos apresuramos a hacerlo hoy mismo", puntualizó, según reportó EFE.



Este será el segundo nuevo centro de detención específico para migrantes en Florida después de 'Alligator Alcatraz', ubicado en el sur del estado, y que fue inaugurado a principios de julio en un acto al que también asistió el presidente estadounidense, Donald Trump.



'Alligator Alcatraz' tiene capacidad para 3.000 migrantes, y DeSantis había advertido que tan pronto como se acercaran a ese límite abrirían un nuevo centro de detención.



Aunque inicialmente habían planeado que el nuevo centro estuviera ubicado en la Base Blanding de la Guardia Nacional, el gobernador dijo que la prisión abandonada cumplía mejor con las expectativas de las autoridades.

