Tragedia en centro de detención del ICE en Pensilvania: hallan a inmigrante sin vida en la ducha de su celda

Un hombre de 32 años, originario de China, falleció el martes 5 de agosto mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El deceso ocurrió en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley (MVPC), en el condado de Clearfield, Pensilvania.

El hombre, identificado Chaofeng Ge, fue encontrado inconsciente en la ducha de su celda alrededor de las 5:21 a.m., colgando.

El personal del centro actuó rápidamente, relata Univision, bajándolo e iniciando la reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras alertaban a los servicios de emergencia y al forense.

A pesar de estos esfuerzos, Ge fue declarado fallecido por un forense local a las 6:03 a.m.

Ge había sido detenido por primera vez por el ICE el 31 de julio de 2025, el mismo día en que fue arrestado y sentenciado por crímenes financieros en el municipio de Lower Paxton, Pensilvania.

Los cargos en su contra incluían uso fraudulento de tarjetas de crédito y acceso ilegal a sistemas informáticos.

Basado en documentos judiciales, Chaofeng Ge se había declarado culpable y fue sentenciado a una pena de prisión de entre 6 y 12 meses por cada delito. Inmediatamente después de la audiencia, fue transferido a la custodia de ICE mediante una orden de detención.

¿Qué ha pasado con las investigaciones sobre el inmigrante que falleció bajo custodia de ICE en Pensilvania?

Tras el fallecimiento de Ge, las autoridades activaron los protocolos federales estándar.

ICE comunicó que se informó del suceso a varias entidades, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina del Inspector General (OIG), la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de ICE, la Embajada de China en Estados Unidos y a miembros del Congreso.

Según la Policía Estatal de Pensilvania, se encontró una nota manuscrita que, al parecer, fue dejada por Ge.

Las autoridades no hallaron señales de juego sucio ni de que otras personas estuvieran involucradas.

La muerte se investiga como un posible suicidio, y los resultados finales de la investigación aún están pendientes.

