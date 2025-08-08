¡Navegación de lujo! Elevan nivel de rio en Ohio para viaje en kayak de JD Vance: detractores critican la medida

Suscríbete a nuestros canales

Diversos medios reportaron una noticia particular, y es que el equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, hizo que se elevara el nivel de un río en Ohio la semana pasada para un viaje en kayak que él y su familia realizaron.

La razón fue que era un regalo para el vicepresidente para que celebrara su cumpleaños numero 41. El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó que solicitó aumentar el flujo de agua para el río Little Miami.

¿Por qué se realizó este aumento del nivel?

El equipo que se encarga de la protección del vicepresidente detalló que fue "para asegurar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia pudieran operar de manera segura cuando protegían al vicepresidente republicano, cuyo hogar está en Cincinnati", detalló el portal Telemundo, con información de The Guardian.

Al conocerse la información, de inmediato los detractores de Vance criticaron la medida, explicando que era "muestra de prepotencia del vicepresidente". Esto cobra importancia dado el enfoque del gobierno de Donald Trump en recortar el gasto gubernamental.

¿Cuáles han sido las opiniones en general?

Diversas personalidades han expresado sus opiniones al respecto de esta medida:

Richard W. Painter, quien fue abogado de ética de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, explicó en su cuenta oficial de X que "es indignante que el cuerpo de ingenieros del ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el flujo de agua en un río para que el @VP pueda ir en canoa cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares para todos los demás".

Por otro lado, el Cuerpo de Ingenieros se negó a comentar sobre el costo financiero de aumentar el caudal del río.

Por ultimo, el portavoz Gene Pawlik detalló que el Distrito de Louisville del Cuerpo de Ingenieros aumentó temporalmente los flujos de salida del lago Caesar Creek, en el suroeste de Ohio, hacia el Little Miami "para apoyar la navegación segura del personal del Servicio Secreto de Estados Unidos".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube