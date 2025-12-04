Grupos armados de Colombia usan TikTok para captar menores, según estudio

Suscríbete a nuestros canales

Un alarmante estudio de la ONG Vivamos Humanos, publicado este miércoles, reveló que la plataforma de videos TikTok se ha convertido en la herramienta principal utilizada por grupos armados ilegales para el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia.

El informe de reclutamiento digital, titulado 'El algoritmo en el conflicto armado', destaca que el contenido de captación en TikTok alcanza hasta 200.000 visitas y registra más de 76.000 interacciones, lo que subraya la eficacia de esta modalidad.

El algoritmo al servicio del conflicto

El estudio señala que el reclutamiento de menores se lleva a cabo a través de múltiples plataformas, siendo TikTok la principal red social de captación. También se utilizan Facebook, Telegram, Instagram e incluso aplicaciones de videojuegos como Roblox.

Sin embargo, TikTok se destacó por ser la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con estas dinámicas. Esto se atribuye a:

La difusión "masiva" de videos.

Las "pocas restricciones" en el contenido.

La facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.

La investigación identificó 40 casos documentados con "evidencia directa" en TikTok, además de 70 cuentas presuntamente ligadas a estas organizaciones criminales, inferidas a partir de las interacciones en los comentarios.

Denuncias inefectivas y grupos implicados

La coordinadora de derechos humanos de Vivamos Humanos, Lina Mejía, alertó sobre "falencias estructurales graves" en el manejo del problema, principalmente la inexistencia de canales de denuncia específicos para estos casos.

"En muchos casos, aunque el contenido sea reportado, este continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más, exponiendo de manera constante a la niñez", afirmó Mejía durante la presentación del estudio.

Los grupos que más utilizan esta modalidad de reclutamiento digital son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

Regiones más afectadas

El reclutamiento digital se concentra en zonas históricas de conflicto, incluyendo:

Norte de Santander (noreste y fronterizo con Venezuela).

Putumayo, Nariño y Cauca (suroeste del país).

Los departamentos de la región Caribe: Bolívar, Magdalena y Cesar.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube