¿Eres mayor de edad y no tienes cédula? Conoce los pasos y requisitos para tramitarla ante el Saime

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a los usuarios mayores de 18 año cómo debe realizar el proceso para tramitar la cédula de identidad por primera vez.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime también enlistó los recaudos que debe presentar para tramitar el documento de identidad por primera vez.

¿Cómo tramitar la cédula de identidad por primera vez para mayores de 18?

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, todo aquel ciudadano venezolano mayor de 18 años que nunca se haya cedulado debe dirigirse a cuaquiera de las sedes del organismo para ser entrevistado por un asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE) y solicitar la cedulación.

Asimismo, señala que este trámite es de carácter gratuito y totalmente exclusivo para venezolanos nacidos en el país.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la cédula por primera vez?

En este sentido, el Saime detalla que los recaudos que debe presentar son los siguientes:

Acta de nacimiento original

Copia de cédula de identidad de los padres (opcional)

Correo electrónico

Número telefónico

El usuario será contactado luego para el proceso de cedulación. Adicionalmente, destaca que el trámite se debe culminar en la misma sede donde lo inicia.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube