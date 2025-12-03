Madre venezolana asesinada dentro de su vivienda: regresaba de recoger a su hija en la escuela

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana de 40 años de edad, madre de una niña, fue violentamente asesinada cuando regresaba de recoger a la niña de su escuela.

El cruel crimen causó conmoción en la zona de Año Nuevo, en Comas, Perú. De acuerdo con los reportes del caso, la madre quedó identificada como Rocío González Faría.

González fue atacada dentro de su vivienda ubicada en el Jirón de Monteagudo, a los pocos minutos de su llegada.

Entró en la casa de la venezolana para matarla

Según el reporte del medio local Panamericana, los vecinos de la zona relataron que un hombre encapuchado ingresó directamente al inmueble y disparó varias veces.

“Entró de frente a matarla. Sabíamos que había llegado con su hijita”, relató una vecina, quien dijo haber escuchado los disparos.

Testigos también aseguraron que un vehículo sospechoso permaneció estacionado frente a la casa antes del ataque.

Los lugareños aseguraron que se escucharon que el tirador disparó cuatro veces y, tras cometer el crimen, salió a toda velocidad del inmueble, para subir al auto en el que habría escapado junto a otros cómplices.

No descartan ninguna hipótesis

La zona no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificulta la identificación del sicario, señaló el medio local.

Agentes de la comisaría La Pascana, del Depincri y peritos de criminalística acordonaron el lugar del suceso para iniciar las diligencias correspondientes.

Por ahora, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, investigan si se trató de un “feminicidio” o un ajuste de cuentas.

La hija de la venezolana, testigo indirecta del hecho, quedó bajo resguardo de sus familiares.

