Utilizó la imagen de su víctima para crear contenido sexual: prisión preventiva para venezolano por acoso contra “influencer” menor de edad

El venezolano César Vivas Becerra, de 30 años de edad, recibió la medida de prisión preventiva, mientras las autoridades continúan con las investigaciones por el presunto caso de acoso contra una joven influencer de 16 años.

El Tribunal de Garantía de Osorno (Chile) decretó la privativa de libertad de forma preventiva, por un periodo de 150 días, plazo dentro del cual se desarrollará la investigación respectiva.

El venezolano resultó detenido el pasado miércoles por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile.

Imputan al venezolano por acoso contra la influencer

Las autoridades del tribunal le imputaron delitos de amenazas reiteradas, usurpación de identidad, también de tratos degradantes en contra de la víctima y almacenamiento de material pornográfico infantil.

Este último delito se le atribuyo, debido a que, presuntamente, Vivas utilizó la imagen de la menor de edad para generar contenido de connotación sexual.

Esta es una de las acusaciones más graves que fue expuesta por la Fiscalía; ahora, los encargados del caso buscan materializar una condena cercana a los cinco años de cárcel, detalló BioBioChile.

Tenía orden de detención en Colombia

“Es importante destacar que al respecto, la Fiscalía Nacional de Colombia nos ha informado respecto de una orden de detención que se mantenía vigente respecto del mismo imputado por hechos de similar naturaleza investigados por la Fiscalía de Osorno y que habían ocurrido en el país de Colombia”, sostuvo el fiscal de Osorno, José Vivallo.

El caso de la adolescente se hizo viral luego de que esta denunciara reiteradas veces en las redes que había sufrido acoso y amenazas por parte de Vivas, quien, incluso, habría intentado tener contacto personal con ella e intentó llevársela de la institución donde estudia.

Antes de la detención, el padre de la víctima, Antonio Castillo, confirmó que, a pesar de que se abrió una investigación contra el venezolano, los mensajes amenazantes no se detuvieron.

Acosó a otras mujeres en Venezuela

Asimismo, se pudo conocer que imputado también habría acosado a otras mujeres en Venezuela, así como en la localidad de Osorno.

El padre relató que el acoso comenzó con mensajes por medio de las redes sociales, pero luego escaló, el hombre comenzó a aparecer en lugares que la menor frecuentaba.

Como parte de sus amenazas, Vivas habría compartido imágenes, en las cuales aparecía con armas de fuego, e incluso habría ido hasta la casa y colegio de la niña.

Desesperado, el padre insistió en que las autoridades tomaran parte en la situación para atrapar al hombre lo antes posible y ayudaran a que si familia volviera a vivir con tranquilidad.

