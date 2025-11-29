La perseguía en las redes, su casa y hasta en su escuela: así es como un venezolano aterrorizaba a joven influencer

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano quedó tras las rejas tras ser denunciado por una joven “influencer”, de 16 año de edad, y su familia por el supuesto acoso que este cometía contra la menor de edad.

La Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) capturó al sospechoso este miércoles, tras varios días de denuncias. Las autoridades identificaron al acusado como César Vivas Becerra, quien habría hostigado a la jovencita en la localidad de Osorno.

En coordinación con la Fiscalía Regional de Los Lagos, detuvo al venezolano, quien estaba prófugo por los delitos de amenaza y porte de arma de fuego, informó BioBioChile.

Intentó llevarse a la jovencita de su escuela

El caso de la adolescente se hizo viral luego de que este denunciara reiteradas veces en las redes que había sufrido acoso y amenazas por parte de Vivas, quien, incluso, habría intentado tener contacto personal con ella e intentó llevársela de la institución donde estudia.

Recientemente, el padre de la víctima, Antonio Castillo, confirmó había asegurado que, a pesar de que se abrió una investigación contra el venezolano, los mensajes amenazantes no se detuvieron.

Asimismo, se pudo conocer que imputado también habría acosado a otras mujeres en Venezuela, así como en la localidad de Osorno.

El padre relató que el acoso comenzó con mensajes por medio de las redes sociales, pero luego escaló, el hombre comenzó a aparecer en lugares que la menor frecuentaba.

El venezolano está detenido por distintos delitos

Como parte de sus amenazas, Vivas habría compartido imágenes, en las cuales aparecía con armas de fuego, e incluso habría ido hasta la casa y colegio de la niña.

Desesperado, el padre insistió en que las autoridades tomaran parte en la situación para atrapar al hombre lo antes posible y ayudaran a que si familia volviera a vivir con tranquilidad. “El principal objetivo es atraparlo”, manifestó en el momento de la denuncia.

Por este caso, la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por el padre de la menor, tanto en la Policía de Investigaciones y Policía Nacional (Carabineros), por delitos de amenazas, acoso sexual y una posible infracción a la ley de armas.

