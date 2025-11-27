FANB decomisa mercancia con destino a Caracas: miles de dosis de Vitafer entre lo incautado

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la REDI N° 2 Los Andes, estado Táchira, efectuaron la aprehensión de cinco (05) ciudadanos, presuntos miembros de la banda “Los Estimulantes”, quienes ingresaron mercancía de contrabando proveniente de Colombia.

Realizando labores de patrullaje nocturno en el municipio Torbes, a través de efectivos adscritos a la alcabala de El Corozo, realizaron una inspección minuciosa de los vehículos, en las que los guardias nacionales hallaron oculta entre la carga una significativa cantidad de sustancias ilícitas y mercancía de presunto contrabando de origen colombiano.

El alijo incautado estaba conformado por:

Aproximadamente 32.000 dosis de vitafer de 10mm, distribuidas en 42 bolsas plásticas negras de 20 kilogramos (alucinógenos o estimulantes).

de 10mm, distribuidas en 42 bolsas plásticas negras de 20 kilogramos (alucinógenos o estimulantes). · 50 piezas de juguetes de diferentes modelos.

· 150 pares de sandalias.

· 60 frascos vacíos para fragancias.

· 150 litros de tinte para jean azul.

· 30 litros de alcohol.

Según los reportes oficiales, el cargamento tenía como destino final la ciudad de Caracas y la ciudad de Maracay.

Otro hecho similar

En otr hecho similar, dos ciudadanos fueron detenidos en el punto de atención al ciudadano de El Mirador en San Cristóbal, por transportar mercancía de procedencia colombiana en su vehículo, entre los productos se encuentran embutidos, mercancía seca, confitería, bebidas gaseosas y productos de higiene personal.

Funcionarios de la FANB publicaron en sus redes sociales que estas personas se dirigían al municipio Fernández Feo y fueron catalogados como integrantes de la banda "Los evasores del tributo".

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube