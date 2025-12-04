¿Recibir 2026 frente al mar? La Guaira revela sus opciones y precios para Navidad y Año Nuevo

Suscríbete a nuestros canales

Algunas personas celebran la Navidad o el Año Nuevo en una fiesta en un hotel. La Guaira cuenta con opciones de hoteles con fiestas para estas fechas.

El hotel VIP La Guaira ofrece programación festiva para el 24 y el 31 de diciembre. La celebración para Noche Buena incluye show de Santa, cena con menú navideño, una copa de vino, cotillón, y música toda la noche.

“El costo por persona es de $ 100, los niños pagan por consumo porque normalmente no comen hallacas, sino cosas más sencillas y económicas”, dijo Andrea Linares, gerente de comercialización del Hotel VIP La Guaira.

Añadió que otorgan 15 % de descuento en hospedaje, por noche la habitación cuesta $ 120. Para el Año Nuevo ofrecerán una fiesta, cena, música toda la noche, cotillón. “Si son cuatro personas, incluye una botella de vino, si son dos, una copa”.

La habitación para cuatro personas cuesta $ 145, se reserva con el 30 % y el resto al hacer el checking.

El Hotel Marriott Playa Grande ofrecerá cena y fiesta para celebrar la Navidad. El programa incluye coctel de bienvenida, cena buffet navideña con amenidades exclusivas, copa de vino, bebidas no alcohólicas, llegada de Santa con Set Up fotográfico, DJ en vivo.

El paquete por adulto vale $ 140, el de los niños por $ 50; más IVA. El costo por hospedaje, para las dos fechas festivas, es de $ 175 en habitación King con desayuno, habitación doble $ 185 con desayuno.

El hotel anunció en su cuenta de Instagram una fiesta para el 31 de diciembre en el Salón Castillete a las 8:00 pm. Ofrece cena buffet de Año Nuevo, botella de espumante y coctel de bienvenida, música en vivo con DJ invitado, cotillón de Hora Loca, las Uvas del tiempo; y show de fuegos artificiales. El costo por adulto es $ 170, niños $ 70; más IVA.

El hospedaje vale $ 175 en habitación King con desayuno, habitación doble $ 185 con desayuno.

Niños tienen 50 % de descuento en la entrada para fiestas de Navidad y el 31

El Hotel Ole Caribe organizó para el 24 de diciembre un cóctel de bienvenida, una cena buffet con menú navideño, Show de Santa, amenizado por el DJ Amaury Leiva; en el restaurante la Cascada a partir de las 8:00 pm. El precio de la entrada por adulto es $ 80, los niños de seis a 10 años pagan el 50 %.

Para recibir el 2026, el hotel ofrecerá en el restaurante La Cascada, a partir de las 9:00 pm. Un cóctel de bienvenida, cena tipo buffet con menú internacional, cotillón de hora loca, uvas del tiempo, champagne para el brindis, música en vivo con la agrupación Sin Bemoles, y DJ Amaury Leiva.

La entrada por adulto cuesta $ 100, los niños de seis a 10 años pagan el 50 %.

