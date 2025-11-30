¡Apúrate! ¿Piensas pasar navidad en la Colonia Tovar? Así están las reservas para hospedarse

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca la época más hermosa del año y muchos escogen a la Colonia Tovar como su destino preferido, por su tradicional comida, hermosos paisajes y acogedora receptividad de los lugareños.

Este sábado, durante el encendido de la navidad, el pueblito alemán ubicado en el estado Aragua, recibió por primera vez alrededor de 20.000 visitantes, lo cual hizo colapsar el lugar que, se caracteriza por ser hermoso pero pequeño

Hoteles en la Colonia Tovar están casi full de reservas

De acuerdo a un reporte difundido por Unión Radio, los hospedajes de la Colonia Tovar ya cuentan con más de 85 por ciento de reservas para la venidera época decembrina.

Así que a pocos días de las fechas más atractivas de diciembre, es recomendable ubicar su hospedaje para no perderse de celebrar la navidad en La Colonia Tovar.

Directorio de hoteles en la Colonia Tovar

1. Posada Don Elicio Colonia Tovar Teléfono de Contacto (Ejemplo): +58 244 355 1234 Página Web / Red Social (Ejemplo): www.posadadონelicio.com

2. Hotel Bergland Teléfono de Contacto (Ejemplo): +58 244 355 1010 Página Web / Red Social (Ejemplo): Buscar en Facebook: Hotel Bergland Colonia Tovar

3. Hotel Selva Negra Teléfono de Contacto (Ejemplo): +58 244 355 1122 Página Web / Red Social (Ejemplo): Buscar en Instagram: @hotelselvanegra

4. Cabañas Hessen Colonia Tovar Teléfono de Contacto (Ejemplo): +58 244 355 1456 Página Web / Red Social (Ejemplo): www.cabanashessen.com

5. Hotel Frankfurt Teléfono de Contacto (Ejemplo): +58 244 355 1789 Página Web / Red Social (Ejemplo): Buscar en Instagram: @hotelfrankfurt_ct



Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube