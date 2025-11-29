Suscríbete a nuestros canales

El zoológico de Las Delicias en Maracay, anunció el nacimiento de dos majestuosos cachorros de León de Timbavati (Panthera leo melanochaita), una subespecie de león blanco.



"Este feliz acontecimiento es un testimonio de nuestro compromiso como centro de conservación, dedicado a la protección y preservación de especies en peligro de extinción", reza la publicación del centro.

El Zoológico Las Delicias informó a través de un video que, el parto de la leona Camatagua comenzó la noche del 27 de noviembre.

¿Cómo se encuentran los nuevos leoncitos?

De acuerdo a la publicación, los nuevos habitantes ya rugen con vitalidad de la vida silvestre, y son el resultado de un ambiente diseñado para su óptimo desarrollo.

Hace dos años, ese mismo zoológico recibió crías de león blanco en buen estado.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube