Denuncian envenenamiento masivo de gatos en el municipio Sucre: vecinos hacen llamado a las autoridades

En las últimas semanas, diversas denuncias sacuden a la comunidad del sector El Marqués tras reportarse el presunto envenenamiento de una numerosa población de gatos en el Parque Miguel José Sanz.

A través de las redes sociales, diversos usuarios informaron que, este espacio, situado en la Avenida Sanz del Municipio Sucre, se ha convertido en el escenario de un acto de crueldad que genera profunda indignación entre los vecinos y protectores de animales.

¿Qué ocurre con los gatos?

Según las denuncias difundidas en redes sociales, el número de víctimas es considerable. Se reportó el fallecimiento de más de 15 gatos en las últimas semanas.

Adicionalmente, se mantienen 12 felinos hospitalizados con un estado de salud delicado, lo que sugiere que el envenenamiento ha sido un evento sostenido.

Gatos cuidados por la comunidad

De acuerdo con los comentarios de los ciudadanos, los gatos que residían en las cercanías del parque eran parte de una colonia bien atendida.

Fundaciones de protección animal ya se habían encargado de su esterilización, y eran los propios vecinos cercanos quienes se ocupaban de alimentarlos y cuidarlos.

Veneno en lugares inusuales

Las denuncias también señalan una clara intención maliciosa detrás del acto. Varios usuarios indicaron que los platos de comida presuntamente contaminados con veneno fueron colocados en lugares estratégicos del parque, distintos a los puntos donde habitualmente los vecinos les daban alimento, buscando asegurar que los gatos consumieran el tóxico.

Finalmente, la denuncia pública realizada por los ciudadanos hace un llamado urgente para que el caso sea debidamente atendido e investigado por las autoridades competentes.

La comunidad exige que se tomen medidas para identificar a los responsables de estos hechos y evitar que la matanza de animales se repita en el Parque Sanz.

