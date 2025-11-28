La tradición de las coronas de Adviento: descubra su costo y el por qué de su olor natural

Suscríbete a nuestros canales

La Corona de Adviento, el símbolo que marca el inicio de la cuenta regresiva, se viste de dorado, rojo y plateado, dejando de lado el tradicional morado que corresponde a la liturgia.

La temporada de venta se activa a partir del domingo 30 de noviembre, fecha en la que inicia el Tiempo de Adviento en 2025, extendiéndose la demanda durante todo el mes de diciembre.

En el Mercado de San Martín, la señora Carmen González, una vendedora con 55 años de experiencia, confirma que los clientes tienen una clara preferencia por la decoración festiva.

Foto: Carmen Salas

Los colores que más piden

González explica que, aunque la elección es personal, el color que “más se lleva es dorado y rojo”, pues estos tonos combinan con la decoración general de los hogares.

El dilema de la compra se resume en el costo de la decoración. Mientras que la base de pino sola se consigue por $ 4, la corona ya “arregladita” por el vendedor asciende a $ 20.

Foto: Carmen Salas

La demanda por la corona ya decorada subraya la necesidad del consumidor de ahorrar tiempo, delegando el proceso de embellecimiento a los expertos del mercado.

“Hay familias que las escogen sin decorar para ellos mismo, hacerlo con materiales reciclados en casa, ya sea por tradición o por crear recuerdos”, comenta.

Foto: Carmen Salas

González apunta que solo los colegios y las instituciones religiosas solicitan las coronas con anticipación y mantienen la estricta fidelidad a los colores litúrgicos del Adviento.

Origen

La historia del árbol de Navidad comparte sus raíces con la corona de Adviento, pues ambos símbolos decembrinos nacieron en las zonas escandinavas de la época precristiana.

La tradición surgió como un ritual pagano en Europa, donde en el invierno se encendían velas para pedir que el sol regresara con su luz y calor.

Los misioneros adaptaron este ritual para enseñar a esperar la llegada de Cristo, la luz del mundo. Para ellos, representaba un medio para hablar con sus dioses, para demostrar el ciclo natural de la vida y para rendir tributo.

Tras su adopción en la iglesia cristiana, la corona de Adviento simboliza la fe, así como el tiempo de espera por la Navidad.

Foto: Carmen Salas

Está conformada por un círculo hecho a base de ramas verdes y velas, donde cada una de ellas representa un domingo de Adviento, es decir, una semana menos para el día de Navidad.

El color oficial que rige la liturgia y las velas de la corona es el morado, un color que simboliza austeridad y evoca un sentido de penitencia antes de la gran celebración.

No obstante, en Caracas, la costumbre de la Corona de Adviento se adapta al deseo de la fiesta inmediata, asegurando que la luz de la esperanza brille en los hogares venezolanos.

Foto: Carmen Salas

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube