El pernil no falta en las cenas navideñas: precio del cerdo en Quinta Crespo, Catia y supermercados

Suscríbete a nuestros canales

El pernil de cerdo es uno de los elementos indispensables de la cena de Navidad venezolana. En Caracas, hay muchos lugares donde encontrarlo e incluso por menos de 10 dólares.

Este plato, una pierna de cerdo horneada, acompaña a la hallaca, el pan de jamón y la ensalada de gallina en toda cena navideña.

¿Cuánto cuesta el pernil en Caracas?

En las carnicerias del mercado de Quinta Crespo se puede encontrar la pierna de cerdo o la pulpa de pernil.

Con respecto a los precios, el kilo de pernil va desde 8.90 dólares hasta 9.80 dólares, o a lo que equivale en bolívares a tasa del Banco Central de Venezuela.

En cuanto a la pulpa, el kilo se encuentra en 10.90 dólares.

José Félix Lara / 2001

¿Cuáles son los precios en Catia?

En otro sector popular del oeste de Caracas los precios varían un poco en comparación al mercado de Quinta Crespo.

El costo base del kilo de pernil en las carnicerías de Catia es de 9.50 dólares, igualmente manejan la tasa oficial del día que publica el Banco Central de Venezuela.

José Félix Lara / 2001

¿Se puede comprar pernil con Cashea?

Hay opciones para comprar el pernil de la cena navideña y pagarlo con cuotas sin intereses a través de Cashea.

Uno de los supermercados aliados es Río, donde el kilo de pernil con hueso tiene un costo de 9.49 dólares, mientras que la pulpa de pernil cuesta 10.85.

Otros establecimientos que venden pernil y se puede financiar a crédito son Forum Supermayorista, Gama y Plaza's. En este último el kilo está en $ 8.95.

Para comprar con Cashea se debe pagar una inicial y cancelar el resto en una cuota que vence en 15 días.

Este año, para los usuarios de nivel 6, hay dos cuotas en su línea cotidiana, con la cual pueden costear parte de su pernil y los demás complementos de la cena navideña.