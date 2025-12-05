Emergencia en Santa Rosalía: reportan incendio tras accidente vial este 5 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

En la mañana de hoy viernes 5 de diciembre, un accidente vial en la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador, en Caracas, provocó la caída de un poste de alumbrado eléctrico y un incendio controlado por los cuerpos de emergencia.

Dicho accidente se registró a las 10:25 am en Puente Hierro, esquina Regeneración, adyacente a Botas Loulan, generando alarma en la comunidad local, con información del Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

El suceso involucró a un hombre adulto que circulaba en motocicleta, quien perdió el equilibrio y chocó contra el poste eléctrico. A causa del impacto, el golpe hizo que el poste cediera desde su base y cayera sobre un vehículo tipo sedán estacionado, causando daños materiales significativos.

La víctima resultó con traumatismos generalizados, siendo atendida por los cuerpos de rescate al llegar al lugar. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) se presentaron en el sitio y aplicaron técnicas especializadas para sofocar las llamas.

Por su parte, el personal de Corpoelec fue activado para restablecer el suministro eléctrico y evaluar los daños en la infraestructura.

A causa de ello, se recomienda a los conductores mantener precaución, respetar los límites de velocidad y estar atentos a las condiciones de la vía para reducir riesgos en la zona afectada.

