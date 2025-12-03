“Expo Niños en el Espacio” contará con 14 estaciones temáticas: conozca la fecha de apertura

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana abrirá sus puertas la “Expo Niños en el Espacio: Viaje al Sistema Solar”, un espacio con alto nivel tecnológico.

“Esta es una muestra concebida para acercar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes al conocimiento científico y tecnológico de manera didáctica y recreativa”, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien lideró la inauguración de esta exposición.

La muestra se encuentra organizada en 14 estaciones temáticas que les permitirá a los pequeños descubrir los planetas, la influencia del Sol y fenómenos astronómicos mediante experiencias sensoriales y recursos tecnológicos.

Entre los contenidos destacan la importancia de la gravedad, la teoría del Big Bang, el funcionamiento de una estación espacial y la visión de la Tierra desde el cosmos.

Estaciones y más

Asimismo, el recorrido incluye referencias a la estación espacial china y un viaje virtual hacia sistemas planetarios cercanos. Al igual que espacios para la creatividad como el coloreado de objetos tridimensionales, y dinámicas de realidad virtual en las que los participantes construyen un cohete con materiales reciclados, para promover la conciencia ambiental.

La expo también incorpora inteligencia artificial para recrear la historia de Laika, la perra enviada al espacio en el Sputnik 2, y experiencias inmersivas sobre fenómenos cósmicos.

Además, los pequeños podrán conocer mediante dispositivos VR las instalaciones científicas venezolanas dedicadas al seguimiento de satélites y al estudio de fenómenos atmosféricos, así como explorar características de Marte, Venus y Mercurio.

La “Expo Niños en el Espacio: Viaje al Sistema Solar” estará abierta al público a partir del 5 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Convenciones “Parque Simón Bolívar”, en La Carlota, estado Miranda.