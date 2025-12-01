Zoológicos de Caracas que puedes visitar por menos de $1: conozca su ubicación y qué actividades ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad capital, ofrece a sus habitantes y visitantes la oportunidad de acercarse al mundo animal y aprender sobre diversas especies, tanto locales como exóticas.

En Caracas, los espacios con fauna silvestre son un plan ideal para el disfrute familiar, brindando espacios de recreación al aire libre y contacto con la naturaleza, a la vez que promueven la educación y la conservación.

Si está buscando un paseo diferente y educativo, la ciudad cuenta con opciones históricas y renovadas que prometen una experiencia memorable.

Parque Zoológico Caricuao: el gigante de la ciudad

El Parque Zoológico de Caricuao es el más grande de la ciudad y se enfoca en la conservación, contando con una amplia extensión de terreno que lo convierte en una importante reserva forestal y un verdadero pulmón vegetal.

El parque tiene 630 hectáreas, con siete ambientes temáticos dedicados a fauna africana y suramericana. Destacan la Laguna de Avifauna con flamencos y otras aves acuáticas, y el Aqua Reptarium (recientemente rehabilitado) que exhibe reptiles, anfibios y peces.

Se encuentra ubicado en la Avenida Principal La Hacienda, Sector UD-5, Parroquia Caricuao. Es accesible tomando el Metro de Caracas hasta la estación Zoológico (Línea 2).

Horario: abierto de Martes a Domingo, de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Precio de la entrada: la entrada general tiene un costo de 120 bolívares por persona. Los niños menores de 10 años y los adultos mayores generalmente entran gratis.

El acceso al Aqua Reptarium puede tener un costo adicional.

Parque Zoológico El Pinar: el Histórico de el paraíso

Ubicado en lo que fue la antigua Hacienda La Vaquera, El Pinar fue el primer zoológico de Caracas y ha pasado por un proceso de renovación para ofrecer un espacio rehabilitado a sus visitantes.

Este parque cuenta con cerca de 7 hectáreas con caminerías, áreas infantiles y una Granja de Contacto para los más pequeños. Exhibe mamíferos, reptiles, aves y peces, incluyendo especies como la hiena moteada, avestruces y monos, en un ambiente que combina la naturaleza con el contexto urbano de El Paraíso.

Se ubica en la parroquia El Paraíso. Una de sus entradas está en la Avenida José Antonio Páez.

Horario: abierto de Martes a Domingo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

La entrada general tiene un costo aproximado de $0.70. Niños menores de 11 años y adultos mayores tienen entrada gratis.

Aviario de Parque del Este (Parque Generalísimo Francisco de Miranda)

Este parque central, además de ser un icónico lugar de recreación en Caracas, alberga un aviario que permite observar de cerca diversas especies de aves tropicales.

El aviario es una gran estructura que permite a los visitantes caminar bajo grandes cúpulas y observar una gran variedad de aves, especialmente guacamayas, loros y otras especies exóticas y nativas, en un ambiente controlado.

También se pueden ver otros animales dispersos en el parque, como monos capuchinos y algunas aves acuáticas en el estanque.

Queda ubicado en la avenida Francisco de Miranda, a un lado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Frente a la estación de Metro Parque del Este (Línea 1).

Horario: abierto de Martes a Domingo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Precio de la entrada: el acceso al Parque Generalísimo Francisco de Miranda es gratis. La entrada al aviario interior suele tener un costo simbólico.

