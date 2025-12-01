Reciben temporada navideña en El Hatillo: Encendieron el arbolito en la plaza Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

La plaza Bolívar de El Hatillo se vistió de gala la noche de este viernes 28 de diciembre para recibir oficialmente la temporada navideña 2025.

Los hatillanos acudieron al evento que estuvo lleno de cuentos navideños y diversas presentaciones musicales, con cánticos alegóricos a la temporada y un conjunto de gaitas,

Desde tempranas horas de la tarde el ambiente se llenó de expectativa, y culminó en una celebración que desbordó encanto y espíritu navideño. La jornada estuvo especialmente dedicada a los más pequeños, quienes disfrutaron de las actividades y de un colorido espectáculo donde San Nicolás, El Grinch y otros personajes se robaron el show. Los niños formaron filas para compartir un momento y tomarse fotografías con Santa, el icónico personaje de la Navidad.

“Esta noche, al prender las luces del árbol de Navidad, estamos encendiendo algo mucho más grande, ya que traemos alegría y felicidad al municipio. Seguiremos consolidando alianzas estratégicas para generar estos oasis de sano esparcimiento familiar, no solo para nuestros vecinos, sino también para las comunidades aledañas y a quienes nos visitan.” declaró el alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, quien manifestó que durante toda la temporada la plaza Bolívar estará adornada para el deleite de todos.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.