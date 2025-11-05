¡Cero bullying! El Hatillo activa estrategias y frena el acoso escolar

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de El Hatillo realiza campañas antiacoso en las cinco escuelas municipales para combatir el “bullying”.

El objetivo principal de estas campañas es concientizar a toda la comunidad educativa sobre las causas y consecuencias del acoso escolar para fortalecer las estructuras de prevención, mediante la comunicación efectiva y la integración de valores en el día a día escolar, reseña una NDP.

Adicionalmente, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes provee herramientas prácticas a los docentes, padres y estudiantes, que les permitan identificar y actuar.

El Hatillo activa estrategias y frena el acoso escolar

En ese contexto, Fernando Melena, alcalde del municipio, expresó que el bienestar emocional de los estudiantes es prioridad. Al fortalecer la comunicación entre docentes, padres y estudiantes, "estamos construyendo un entorno donde cada niño se sienta seguro y protegido dentro y fuera de su hogar”.

En cuanto a las estrategias de prevención, el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de El Hatillo ejecuta lo siguiente:

Fomento de la comunicación: a través de los talleres, donde los estudiantes podrán expresar inquietudes en un ambiente seguro y confidencial, con mediadores capacitados para facilitar el diálogo entre las partes.

Empoderamiento de la víctima: por medio de talleres de autoafirmación y resiliencia, se enseña a los estudiantes a reconocer su valor personal y a buscar apoyo sin temor al estigma.

Enseñanza en valores: Las escuelas ya cuentan con un programa llamado “Aprender a Querer”, en el que incorporan valores como la solidaridad, responsabilidad, respeto y empatía.

“Con estas campañas antiacoso reafirmamos nuestro compromiso municipal con un entorno educativo más seguro, más inclusivo y más respetuoso, para todos nuestros hatillanitos”, puntualizó el burgomaestre.

Durante su gestión como concejal, Fernando Melena creó la “Ordenanza sobre la Prevención y Manejo de Violencia Escolar en el Municipio El Hatillo”.

Su objetivo: promover un ambiente de respeto, tolerancia y colaboración entre los integrantes de la comunidad educativa, ante cualquier forma de violencia y acoso escolar, garantizando el ejercicio de los derechos y garantías de los sujetos involucrados, agrega el reporte.

El primer mandatario local invitó a la comunidad hatillana que tenga inquietudes sobre el tema a acercarse a la oficina del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Av. Intercomunal El Hatillo – La Trinidad, sector La Boyera C.C. Plaza La Boyera – Nivel NA – Local 30. La atención es completamente gratuita.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube