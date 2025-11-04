El Sistema recibe reconocimiento de la Unesco: lo nombran "Centro de Categoría 2"

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (mejor conocido como El Sistema) continúa marcando hitos en su historia.

Se conoció que la Unesco le otorgó la distinción de Centro de Categoría 2 bajo sus auspicios, un reconocimiento que respalda cinco décadas de trabajo sostenido en la formación y transformación social a través de la música.

La decisión fue ratificada durante la 43ª Conferencia General de la Unesco, que se realiza en Samarcanda, Uzbekistán, en un encuentro que reúne a los 194 Estados miembros de la organización para definir las prioridades globales en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación.

Con este nombramiento, El Sistema se une a un grupo selecto de instituciones internacionales que promueven los valores fundamentales de este organismo que pertenece a la Organización de Naciones Unidas (ONU): la educación, la cooperación y la paz.

Más que un título, representa un aval mundial a un modelo educativo y gerencial único, capaz de inspirar políticas culturales y sociales en otras naciones, señalan en nota de prensa.

Durante 50 años, El Sistema fundado por el maestro José Antonio Abreu, ha demostrado que la música puede ser un camino hacia la excelencia, la inclusión y la superación personal. Es un nombramiento que reconoce e impulsa el trabajo de la Fundación en la educación artística musical, cultura de paz e inclusión social, abriendo una ventana para la expansión de la metodología.

“Hoy, al ser designados como Centro de Categoría 2 bajo los auspicios de la Unesco, reafirmamos nuestro compromiso con la educación artística como motor de desarrollo sostenible, inclusión y paz", expresó Eduardo Méndez, presidente ejecutivo de El Sistema.

Agregó: "este nombramiento es un esfuerzo de todo un país que a través de una política pública exitosa nos permite incrementar la asistencia técnica, compartir metodologías, y fortalecer redes de cooperación internacional en torno a la música como herramienta educativa y social”.

¿Qué es la Categoría 2 para El Sistema?

La UNESCO distingue dos tipos de centros asociados: los Centros de Categoría 1, creados y administrados directamente por la organización, y los Centros de Categoría 2, como El Sistema, que operan bajo sus auspicios mediante acuerdos formales con los Estados miembros.

Estos últimos actúan como polos de excelencia y colaboración para implementar los programas y objetivos de la institución internacional, conservando autonomía administrativa y financiera.

La designación de El Sistema como Centro de Categoría 2 lo posiciona entre las instituciones que contribuyen activamente al desarrollo de la educación, la cultura y la paz en el mundo.

