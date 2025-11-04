¿Cuándo bajará Pacheco?: la historia de la famosa frase que anuncia la llegada del frío a Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se acerca la Navidad en Caracas hay un famoso dicho que anuncia la llegada del frío. "¡Bajó Pacheco!" es lo que dicen muchos caraqueños cuando comienza a bajar la temperatura en la capital.

El clima usual de Caracas es tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año y algunas épocas lluviosas, sin embargo, el frío se hace notar en el último mes del año.

La explicación meteorológica indica que en diciembre ocurre el solsticio de invierno en el hemisferio norte, donde se encuentra Venezuela.

De tal manera, el hemisferio norte se encuentra inclinado alejándose del sol, lo que resulta en menos radiación solar directa en el territorio venezolano.

La reducción en la cantidad de radiación solar que llega a Venezuela provoca un descenso generalizado de las temperaturas en el país.

A partir de mediados de diciembre comienza a bajar la temperatura, lo que significa la época más fría del año, que suele durar hasta mediados de enero.

Para muchos caraqueños, "Pacheco" baja a principios de diciembre y se queda en la ciudad hasta finales de enero.

El año pasado, muchos ciudadanos reportaban que "Pacheco" había llegado a finales de noviembre, por lo que se estima que este año sea igual.

¿Cómo va el clima de cara a diciembre?

En los últimos días, Caracas ha experimentado un clima variable, con cielos parcialmente nublados y algunas precipitaciones dispersas, especialmente en las zonas montañosas del este de la ciudad, según los pronósticos dados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De acuerdo a los reportes meteorológicos, desde la semana pasada se registran cielos con nubosidad fragmentada y lluvias dispersas en las zonas altas. Las temperaturas han oscilado entre los 18°C y los 30°C.

¿Cuál es la leyenda de Pacheco?

Cuenta la leyenda que la frase ¡Bajó Pacheco! se usa por Antonio Pacheco, un floricultor que vivía en el pueblo de Galipán y bajaba a Caracas a finales de noviembre o principios de diciembre.

Su visita era por motivos comerciales, ya que cuando empezaba a hacer frío solía bajar a Caracas para vender sus flores.

La historia dice que su punto de descanso y venta principal era frente a la iglesia de La Pastora.

Casualmente, su llegada a la ciudad capital coincidía con la temporada fría, por lo que la gente de la época comenzó a usar la expresión para dar a entender que había frío y daban inicio a las festividades navideñas.

El personaje de Pacheco se describe como un adulto mayor que usaba una ruana y un sombrero de paja, una vestimenta típica del páramo venezolano.

Actualmente, esta figura se representa en muchas escuelas cuando organizan sus actos de Navidad.

