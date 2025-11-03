En imágenes: reportan explosión de una bombona en esta parroquia de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas atendieron la tarde de este domingo 2 de noviembre una emergencia generada por la deflagración de una bombona de gas de 43 kilogramos en un edificio residencial de la parroquia Santa Teresa, municipio Libertador.

La actuación oportuna de los bomberos evitó consecuencias personales graves.

Incidente

La emergencia se localizó en el noveno piso de una edificación de la mencionada parroquia, en pleno centro de la ciudad capital.

El incidente fue una deflagración, que se produjo por la combustión súbita de gases acumulados, originada por la bombona de 43 kg.

De acuerdo con la información suministrada por el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar, la eventualidad no arrojó personas lesionadas ni fallecidas.

El recorrido realizado por los efectivos bomberiles en el inmueble confirmó que solo se registraron daños materiales.

Prevención y Seguridad

Tras controlar la situación, los efectivos bomberiles se enfocaron en la seguridad de los residentes y en la investigación de las causas del siniestro.

Los efectivos dictaron las normas a seguir a las personas en caso de que se presente una eventualidad similar, promoviendo la cultura de la prevención.

Las autoridades instaron a los afectados a esperar al Investigador de Guardia del área de prevención e investigación de incendios y otros siniestros para que determine con precisión el origen de la deflagración.

