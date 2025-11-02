Anciana de 80 muere es una isla australiana: una excursión de crucero se olvidó de ella

Suscríbete a nuestros canales

Una lamentable omisión por parte del personal del crucero Coral Adventurer culminó con la muerte de Suzanne Rees, una pasajera australiana de 80 años, en una isla remota del norte de Queensland.

La mujer, que se encontraba en una excursión terrestre, fue dejada atrás por el grupo y la embarcación partió sin advertir su ausencia, refiere TN.

Las autoridades encontraron su cuerpo un día después, dictaminando que la causa del fallecimiento fue por "causas repentinas y no sospechosas".

Falla en el Protocolo del Crucero

El incidente tuvo lugar en Lizard Island, un punto dentro de un costoso recorrido de 60 días valorado en más de $50.000 dólares.

Según reportes del medio The Australian, la Sra. Rees participaba en una caminata considerada "desafiante" cuando se sintió indispuesta a causa del calor, deteniéndose en el ascenso.

En una acción que ahora genera controversia, el grupo continuó sin percatarse de que la mujer se había quedado atrás, una falla en el protocolo de supervisión durante las excursiones es un punto importante en la investigación.

Demora Crítica en el Alerta

La desaparición de la pasajera no se reportó a las autoridades sino hasta cinco horas después de que el crucero zarpara de la isla, pues el buque partió sin realizar un recuento formal de pasajeros que regresaban de la excursión.

La ausencia de Rees se notó solo cuando no se presentó a cenar. Para ese momento, ya era de noche, lo que provocó una gran demora en el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate, un aspecto que complica la posición de la compañía naviera.

Reacción Tardía del Coral Adventurer

Tras confirmar la ausencia de la pasajera, el crucero Coral Adventurer dio la vuelta. La tripulación envió a siete miembros en una embarcación auxiliar para iniciar la búsqueda en la isla, utilizando linternas en la oscuridad.

A pesar de estos esfuerzos, el cuerpo de Suzanne Rees fue localizado al día siguiente por un helicóptero de Nautilus Aviation. La tardía respuesta de la compañía contrasta con los rigurosos protocolos de seguridad que supuestamente deben aplicar los operadores turísticos de este tipo.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) abrió una investigación formal para determinar si la línea del crucero incurrió en fallas durante el control de pasajeros.

Petición de Justicia Familiar

La hija de la víctima, Katherine Rees, expresó públicamente su indignación, asegurando que el desenlace se debió a una clara falta de cuidado por parte de la empresa.

Ella citó una aparente "falta de atención y de sentido común", mencionando que a su madre le solicitaron descender sola tras manifestar malestar.

La familia ahora pide justicia, esperando que la investigación forense determine las acciones que la compañía debió ejecutar para potencialmente salvar la vida de Suzanne.