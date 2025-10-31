Confirman muerte de joven por realizar un reto viral con licor: estuvo 17 minutos sin oxígeno

Suscríbete a nuestros canales

Una colombiana falleció luego de participar en un reto viral que incluía consumir altas cantidades de alcohol.

La joven tenía 23 años y se encontraba en Sagsa Bar, un local al norte de Cali, la noche del pasado 25 de octubre.

Las autoridades comenzaron una investigación al establecimiento tras recoger varios testimonios de las personas que participaron en la fiesta de ese sábado.

¿Qué pasó en Sagsa Bar?

En redes sociales se viralizó un video que muestra a María José Ardila junto a un grupo de personas, participando en un desafío, conocido como retos virales, en el cual debía ingerir seis rondas de alcohol en menos de 10 minutos.

Aparentemente fue una actividad organizada por el personal de Sagsa Bar, que tenía varios premios en efectivo.

En el material audiovisual se nota como la chica, en el que fue su último trago, comienza a perder la conciencia y se queja del sabor de la bebida.

Luego, la joven se desmaya y los demás invitados tratan de inducirle el vómito, sin embargo, el padre de la víctima contó a los medios que María José bronco-aspiro y ese vómito se fue hacía sus pulmones, lo que la dejó 17 minutos sin respirar.

Al estar tanto tiempo sin oxigeno, su organismo completo falló, sobre todo su cerebro.

¿Cuáles fueron las palabras de la familia?

Andrés Ardila, padre de María José, confirmó que la familia decidió desconectarla tras varios días con soportes vitales. "Vi a mi niña morir tres veces", fue uno de los comentarios que le hizo a la prensa.

Además, criticó la poca atención por parte del personal de Sagsa Bar al insinuar que no contaban con un personal calificado ni tenían un protocolo de emergencia activado.

La colombiana de 23 años deja en estado de orfandad a una bebé de 10 meses.

¿Qué dicen las autoridades sobre los retos virales?

Manuel Pineda, presidente de Asobares de Valle del Cauca en Colombia, alertó a la ciudadanía participar en actividades peligrosas en este tipo de locales, sobre todo si se trata de retos virales.

“Queremos enviarles un mensaje a todos los ciudadanos para que no participen en actividades virales que puedan poner en riesgo su propia integridad", señaló en un video publicado en sus redes sociales.

