La fotografía que llevó a la captura de dos delincuentes venezolanos: estarían detrás del ataque armado contra un gimnasio

Dos hombres de nacionalidad venezolana resultaron detenidos por su presunta vinculación con una banda criminal, tras varios atentados contra el propietario de un gimnasio.

Los delincuentes están acusados como supuestos integrantes de la banda criminal del “Loco Alberto”, ocurridos los días 15 y el 26 de octubre, cuando los sicarios dispararon contra el local en plena vía pública.

El propietario del gimnasio atacado en San Martín de Porres, identificado como Stefano, habló con el medio Panamericana, tras la captura de los dos hombres, acusados como los autores de los atentados contra su negocio.

"Amenazan a mi familia"

La Policía Nacional peruana continúa con las investigaciones para confirmar la responsabilidad de los detenidos en el hecho, mientras que el empresario aseguró que las amenazas no han cesado. “El Loco Alberto me sigue llamando. Ayer amenazó con ir tras mi familia porque conmigo no logra negociar”, reveló el afectado.

Stefano explicó que su padre padece Parkinson y que el acoso constante ha afectado su salud. “Pido a las autoridades que restrinjan el acceso a los datos personales, porque usan información del Reniec para intimidar”, afirmó.

Por su seguridad, el empresario comenzó a vestir un chaleco antibalas y contrató un servicio de escoltas particular para él y su negocio. “Este sujeto dice ser amigo de la policía y que por eso nunca hay patrulleros cuando ataca”, denunció.

A pesar del miedo que ha generado la banda criminal, su gimnasio sigue abierto. “La comunidad nos apoya mucho. Vienen, entrenan, nos dicen que oran por nosotros. Este lugar es parte de su vida”, expresó el empresario.

Incautan explosivos y armas de fuego a los venezolanos

Las detenciones de los venezolanos se realizaron en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con el reporte de la Policía, se hallaron explosivos y seis armas de fuego entre las pertenencias de los acusados.

En el momento de su captura, ambos portaban la misma vestimenta que lucían en una fotografía difundida en redes sociales, en la cual se les observa mientras posan armados sobre una cama.

Esa imagen, según las autoridades, fue clave para rastrear su ubicación.

La Policía analiza los casquillos de bala y las armas incautadas para determinar si coinciden con los proyectiles usados en los ataques.

