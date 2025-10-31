Barbero cometió aberrantes abusos contra 60 hombres: revelan cómo sometía a sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Un barbero enfrenta cargos por el presunto abuso sexual contra 60 hombres, mientras era consciente de que tenía VIH.

El acusado, Franklin Enrique Sarceño Orla, fue extraditado desde Guatemala hacia Estados Unidos el pasado 23 de octubre, donde compareció ante la justicia.

Su captura se realizó finalmente, luego de que hace casi un año se diera a la fuga, cuando las autoridades de Mountain View informaran sobre las denuncias de abuso sexual en su contra.

Captura y extradición del barbero

Este lunes 27 de octubre, el hombre se presentó ante un tribunal de Santa Clara y se le imputaron 46 cargos.

Su próxima audiencia está programada para el próximo 26 de enero de 2026, y según autoridades, de ser encontrado culpable podría enfrentar cadena perpetua.

Frente a la comparecencia del barbero de Mountain View, el fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara (California), Jeff Rosen, señaló que Orla era el “depredador sexual más prolífico en la historia del área de la Bahía”, publicó Univisión.

Asimismo, el fiscal del condado de Santa Clara, Byron Suárez, afirmó que el hecho de que el sujeto estuviera frente a la justicia se trataba de un gran avance en el caso.

“Al estar en la cárcel, nuestra comunidad, aquí en Santa Clara y en el estado de California, y la comunidad en Guatemala están más sanas, y no puede violar a más personas. Los detalles, la gravedad, algo horrible. Este señor es un monstruo”, manifestó Suárez.

Según el Departamento de Policía de Mountain View, Franklin Enrique Sarceño Orla, quien era barbero, habría abusado sexualmente de al menos 60 hombres de California.

El modus operandi de Franklin Sarceño

El informe dice que Sarceño Orla habría cometido los actos en contra de hombres a quienes conocía en discotecas latinas, de vecinos e incluso personas que trabajaban en el vecindario donde residía.

El sujeto les decía que les invitaba una cerveza y, cuando estos aceptaban la invitación, el barbero aprovechaba la ocasión para drogarlos y luego violarlos. El hombre era consciente de que padecía de VIH.

Según investigaciones, es posible que existan más víctimas. Por esta razón, las autoridades insisten a todas aquellas personas que pudieran haber sido agredidas por el barbero se comuniquen con la Policía de Mountain View.

