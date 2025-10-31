Desmantelan red de extorsión en Aragua: así despojaron más de $50 mil a una víctima

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) han logrado desarticular un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) dedicado a la extorsión en el estado Aragua.

La operación culminó con la aprehensión de tres sujetos, quienes previamente habían despojado a su víctima de una considerable suma de dinero.

Activación Policial

El procedimiento fue ejecutado por funcionarios adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCSE) de la PNB en Aragua. La acción policial se activó tras recibir una denuncia formal de la víctima.

Los delincuentes habían exigido inicialmente a la víctima una suma de $1.000 dólares americanos bajo la amenaza de atentar contra su integridad física.

La comisión policial implementó una entrega vigilada en un punto estratégico, lo que permitió la captura en flagrancia de los tres extorsionadores.

Evidencias Incautadas

La investigación preliminar reveló que la red delictiva no solo estaba detrás de la reciente exigencia, sino que ya había perpetrado un despojo anterior de gran magnitud.

Se constató que este grupo delictivo presuntamente había despojado a la víctima de aproximadamente $50.000 dólares bajo la amenaza de muerte.

La aprehensión y la incautación de elementos de interés criminalístico se desarrollaron en la Avenida Aragua, frente al Parque Metropolitano, en el municipio Girardot de la entidad.

Con la detención de los implicados y la recolección de las pruebas, el caso ha sido remitido a la autoridad competente.

El expediente y los detenidos pasaron a la orden del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y accionará legalmente tal como lo establece la normativa vigente del país en materia de extorsión y delincuencia organizada.

