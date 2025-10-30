Muere extorsionador de comerciantes del Mercado de Coche: revelan su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la División de Investigaciones de Extorsión, informaron que, tras una intensa labor de seguimiento, lograron ubicar a un delictivo que mantenía en vilo a los comerciantes del Mercado de Coche, en Caracas.

A través de su cuenta de Instagram, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, comunicó que la acción legal tuvo lugar en el estado Miranda, específicamente en un caserío de Ocumare del Tuy.

El extorsionador, quién falleció durante el operativo, fue identificado como Joel Antonio Colina, de 40 años, activo colaborador de las peligrosas bandas de Yender La Vega y Dimas La Guaira.

Extorsión en Coche: así era su modus operandi

La función principal de Colina dentro de la red era la de ubicar y contactar directamente a los comerciantes. Les notificaba que, por órdenes de sus líderes, debían pagar una "vacuna" de $100 por cada camión que ingresara al mercado.

La negativa a cumplir con esta exigencia implicaba amenazas directas contra la vida de los vendedores o la integridad de sus unidades de carga, un mecanismo diseñado para obstaculizar el trabajo y generar pérdidas económicas.

Además, se dio a conocer que Colinas presentaba una solicitud de captura por homicidio intencional.

Operativo en Ocumare del Tuy

Las comisiones policiales de la División de Investigaciones de Extorsión lograron rastrear y acorralar a Colina en Ocumare del Tuy. Al verse rodeado, el honbre intentó evadirse desenfundando un arma de fuego y accionándola contra los agentes.

El intento de fuga desencadenó un intercambio de disparos en el lugar, durante el cual Joel Antonio Colina resultó herido de gravedad, falleciendo poco después.

Continúan las Investigaciones

Con la neutralización de un delincuente clave, los cuerpos de seguridad ratifican que el trabajo de inteligencia e investigación se mantiene activo.

Las autoridades continúan con las operaciones destinadas a desmantelar por completo las estructuras criminales de Yender La Vega y Dimas La Guaira, a fin de garantizar la seguridad y el libre desarrollo del comercio en el Mercado de Coche.

