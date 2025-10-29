Crimen atroz de Leidymar Rocas y su hijo de dos años Caracas: Cicpc aprehende a homicida

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron un doble crimen en Antímano que conmocionó a Caracas.

La policía científica capturó a Jonaiker José Díaz Caraballo (26), cuñado de Leidymar de los Ángeles Rocas Navas (19), como presunto autor del feminicidio y el infanticidio de ella y su hijo, Ángel David Molina Navas (2).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló los detalles del atroz crimen de la joven y su pequeño hijo.

Crimen atroz de Leidymar Rocas y su hijo de dos años Caracas

Rico precisó que agentes de la División de Investigaciones de Homicidios iniciaron las averiguaciones tras el hallazgo de los cuerpos, el pasado 27 de octubre en Mamera 4, sector Brisas de Arismendi, parroquia Antímano, municipio Libertador.

Durante las pesquisas se llevó a cabo la detención de ‎Jonaiker José Díaz Caraballo (26), cuñado de Leidymar.

¿Qué pasó con Leydimar y su hijo?

En tal sentido, las pesquisas arrojaron que Díaz Caraballo, valiéndose de que su pareja y sus hijos se encontraban en los Valles del Tuy, contactó a su cuñada Leidymar, con la intención de que lo ayudara con la limpieza del hogar y este le pagaría por el trabajo.

Sin embargo, una vez en la vivienda y en un descuido de la víctima, este la forzó a tener un encuentro íntimo, negándose, acción que enfureció a Jonaiker, quien la sometió y ató sus extremidades a la cama utilizando un cable, para luego abusar de ella.



El infante, atemorizado por el episodio violento, comenzó a llorar y el hombre se lo llevó hacia el baño donde le causó la muerte con un arma blanca.

Posteriormente, retornó a la habitación donde estaba Leidymar y le propinó más de 50 heridas punzopenetrantes, causándole la muerte, para volver a abusar de ella y de su hijo, quienes estaban sin signos vitales.

Rico reveló que para encubrir el asesinato, el aprehendido envolvió ambos cadáveres en bolsas de color negro y los arrojó en una zona boscosa de la parte posterior de la vivienda.

Jonaiker José Díaz Caraballo huyó hasta la residencia de sus padres ubicada en El Valle, donde fue capturado.



El caso quedó puesto a disposición del Ministerio Público.

