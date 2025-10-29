Una nueva carta de amenaza contra ciudadanos venezolanos causa terror: criminales disparan contra un hombre frente a su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Tras un ataque armado contra un hombre venezolano, criminales dejaron una nueva amenaza contra la comunidad venezolana y aquellas personas que alquilan viviendas a los migrantes.

La víctima, un hombre identificado como Dante Ramírez Díaz, resultó herido luego de que un sujeto armado le propinara dos impactos de bala, uno en el tórax y otro la cadera. El ataque ocurrió cuando el agredido se encontraba al exterior de su vivienda, en Ancón, Perú.

El mismo agresor capturó en video lo ocurrido. Luego de disparar contra la víctima, el criminal dejó una nota de amenaza contra la comunidad venezolana.

"Mataremos a venezolanos culpablres o inocentes"

"Este es un aviso, volaremos en pedazos sus casas a todas las personas que alquilen sus casas o cuartos a venezolanos. Hoy declaramos la guerra a todos los venezolanos que extorsionen en Ancón", escribieron los maleantes.

La nota estaba firmada por la organización criminal conocida como "El Ampa de Ancón", en la misma, los malhechores advirtieron que los migrantes venezolanos "tienen 24 horas para que se retiren de Ancón”, de acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú.

Añadieron que, si estos se rehúsan a retirarse de esa localidad “empezaremos a matar a cada venezolano sean o no culpables o inocentes. Están advertidos", cierra la misiva.

Este no es el único caso de amenazas que se ha registrado contra los vecinos de Ancón este mes. La semana pasada, cámaras de seguridad captaron los precisos momentos cuando dos hombres, quienes se movilizaban a bordo de una moto, dispararon hasta quince veces contra una vivienda.

La víctima de ese ataque anterior también denunció ser blanco de extorsionadores, quienes le exigían el pago de 50 mil soles (más de 14.700 dólares).

También en Ancón, un grupo de mototaxistas fue blanco de las extorsiones. De acuerdo a información de las autoridades, la serie de crímenes en el distrito se debe a una disputa del territorio entre bandas criminales rivales.

Frecuentes amenazas contra la comunidad venezolana

A principios de este mes se registró un ataque con explosivos contra una vivienda del distrito de Carabayllo, tras el cual resultó afectada una familia residente del sector.

A pesar de la fuerte detonación, lo que más llamó la atención de las autoridades fue un mensaje de amenaza contra ciudadanos venezolanos escrito por los maleantes.

En los escritos, se leía la frase “esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios”.

De igual manera, los responsables exigieron a los pobladores no alquilar habitaciones a ciudadanos venezolanos y advirtieron futuras represalias si sus demandas no eran acatadas.

“Ojo, a las empresas que dan trabajo a los venezolanos también va a pasar lo mismo. Y esto va para los que alquilan casa a esos (venezolanos)” prosigue la nota.

Vecinos recordaron que este ataque no es un hecho aislado, pues, una semana antes, otra vivienda del mismo distrito sufrió un atentado similar. Hombres desconocidos arrojaron un artefacto explosivo contra la puerta de una cochera.

En ese caso, los residentes aseguraron que no habitan esa casa de forma permanente, y negaron haber recibido amenazas o extorsiones por parte de mafias criminales.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones y busca identificar a los responsables de estos ataques que han generado temor en Lima Norte.

