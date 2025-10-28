Consternación por muerte de dos personas en parque de Disney: revelan causas de los incidentes

Suscríbete a nuestros canales

Tas la muerte de dos personas dentro de las instalaciones del Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida (EEUU), las autoridades forenses confirmaron las causas de los incidentes.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los fallecidos serían personas con antecedentes de problemas mentales.

Las muertes, que ocurrieron en hechos separados, fueron atribuidas al suicidio, de acuerdo con el informe forense, publicó EFE.

De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Orange (OCSO), los casos ocurrieron en distintas fechas de octubre, dentro de zonas cercanas al Disney’s Contemporary Resort.

Muerte de Summer Equitz en resort de Disney

Los investigadores informaron que Summer Equitz, de 31 años, fue hallada sin vida el 14 de octubre tras caer desde el piso 12 del hotel.

La causa de muerte fue catalogada como un “aparente suicidio”, según la Oficina del Médico Forense (MEO).

Equitz había sido reportada como desaparecida en Illinois días antes del hallazgo. Poco después, se pudo conocer que la mujer padecía trastornos mentales y depresión severa.

Además, la ciudadana habría expresado sus intenciones de atentar contra su vida antes de su desaparición. Los informes indicaron que se encontraba hospedada sola en el hotel y que no se hallaron señales de violencia, ni de consumo de drogas.

Hallan sin vida a un joven en el mismo complejo turístico

Otro caso similar ocurrió el 23 de octubre, cuando una transeúnte encontró el cuerpo de Matthew Cohn, de 28 años, en un sendero del mismo complejo turístico.

La policía informó que el hombre, aparentemente, saltó desde su habitación, de acuerdo con las evidencias recabadas en el lugar.

Sus padres comunicaron a las autoridades que su hijo tenía un historial de consumo de alcohol y padecía problemas de salud mental.

Asimismo, declararon que el joven había intentado comprar un arma de fuego recientemente, al parecer, con la intención de terminar con su vida.

Aclaran condiciones de muerte de un tercer cliente de Disney

Un tercer incidente se reveló el 21 de octubre, en el Fort Wilderness Resort & Campground, también parte del complejo de Disney.

Se reportó que Keith Patterson, un hombre de 60 años, fue hallado inconsciente en la cama por su esposa. Posteriormente, murió en un hospital local.

El reporte forense estableció que Patterson padecía hipertensión y una enfermedad hepática terminal. De esta manera, se descartó que su muerte hubiera sido causada de manera intencional.

Las autoridades aclararon que el lamentable hecho ocurrió en el hospital, no dentro del parque, como se informó erróneamente en algunos medios.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que estos casos ponen en evidencia la importancia de buscar ayuda oportuna ante crisis emocionales o pensamientos suicidas.

Disney no ha emitido comentarios oficiales sobre los hechos, aunque se reforzaron los protocolos de apoyo psicológico para los visitantes y el personal.

