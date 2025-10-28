Con "pantallazos" hacía pagos fraudulentos de IPhone: así era su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo de investigación ejecutado por funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara (perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas - CICPC) culminó con la detención de un individuo especializado en la estafa a establecimientos comerciales mediante el uso fraudulento de la plataforma de pago móvil.

El detenido fue identificado como Alexi Rafael Rodríguez Gómez de 25 años, cuya captura se efectuó en la Urbanización Francisco Torres, parroquia Trinidad Samuel, municipio Torres, en la ciudad de Carora.

Modus Operandi de la Estafa

La aprehensión se logró tras una denuncia interpuesta por la propietaria de una tienda de venta de celulares. El trabajo de inteligencia de la delegación San Juan Lara permitió desvelar que Rodríguez Gómez se presentaba en la tienda con la finalidad de adquirir dispositivos celulares de alta gama (principalmente modelos iPhone y Huawei).

Informaba a los vendedores que realizaría el pago mediante transferencia bancaria (pago móvil). Inicialmente, ejecutaba una transacción por un monto significativamente menor al valor real de la compra.

Posteriormente, utilizaba un programa de edición para alterar la imagen del comprobante de transferencia y hacerla coincidir con el monto total plasmado en las facturas de compra.

Una vez que presentaba el comprobante falso y editado, se retiraba del establecimiento con el equipo de alta gama, perjudicando el patrimonio económico de la víctima.

Recuperación de Evidencias

Durante la investigación, las autoridades determinaron que el antisocial presuntamente ejecutaba estos hechos para saldar deudas adquiridas a través de la ludopatía.

Con la detención de Alexi Rafael Rodríguez Gómez se logró la recuperación de nueve (9) teléfonos celulares

Ocho (8) equipos iPhone.

Un (1) equipo Huawei.

El detenido y las evidencias recuperadas quedaron a disposición del Ministerio Público para el debido proceso judicial por el delito de estafa.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube