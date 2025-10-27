¡Fraude desmantelado! El Cicpc captura a estafador que usaba un "plan de ahorro" para robar dólares 

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron un fraude tras la captura de un estafador.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló los detalles del procedimiento.

El Cicpc captura a estafador que usaba un "plan de ahorro" para robar dólares

Rico precisó que agentes de la Coordinación de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Mariara lograron la aprehensión de Luis Fernando Suárez (37).

El arresto lo efectuaron en el sector 19 de Abril, calle El Estadium, parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, y enfrenta cargos por estafa con vehículos bajo la fachada de una empresa.



El director del Cicpc indicó que, luego de un trabajo de investigación, se conoció que Suárez ofertaba de manera engañosa a sus víctimas la adquisición de vehículos clase moto a través de la modalidad de plan de ahorro; las víctimas le hacían entrega semanal de 65 divisas americanas.



Una vez que las víctimas cumplían con los pagos, el detenido se valía de su buena fe al no hacer entrega de los vehículos prometidos ni devolver el dinero invertido, obteniendo un beneficio económico.



Rico señaló que, hasta la fecha, se han registrado al menos siete víctimas afectadas. Durante el procedimiento, el Cicpc colectó como evidencias una portachequera, un sello y dos teléfonos móviles.

Suárez quedó puesto a la orden de la Fiscalía 34.ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, para su debido proceso penal por estafa.

