Estafadores usaron Marketplace para robar un Toyota Yaris: Cicpc esclarece muerte de Orlando Contreras

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer la muerte de Orlando Rodolfo Contreras Gutiérrez (36), víctima de dos estafadores que conoció a través de la plataforma de Facebook, Marketplace.

De acuerdo con el reporte oficial, las pesquisas se iniciaron tras el hallazgo del cuerpo en el sector San Onofre, autopista Mérida-El Vigía, parroquia Fernández Peña, municipio Campo Elías del estado Mérida, el pasado 16 de octubre.

El director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del procedimiento en sus redes sociales.

Estafadores usaron Marketplace para robar un Toyota Yaris

Rico precisó que al realizar las diligencias pertinentes para esclarecer el hecho, las investigaciones permitieron a los funcionarios establecer la identidad y paradero de los responsables, y determinaron el modus operandi utilizado.

En ese contexto reveló que los detenidos están identificados como Jesús Yoel Ocando Murgas (20) y Deiger Yoel Ocando Mantione (27).

¿Cómo fue el modus operandi?

Según las pesquisas, los aprehendidos contactaron a Orlando a través de la plataforma de Marketplace para simular la compra de un vehículo marca Toyota, modelo Yaris.

Al concretar el encuentro, y con el pretexto de verificar el estado operativo del vehículo, los delincuentes condujeron a la víctima a un lugar desolado.



En el lugar apartado, el dúo criminal intentó despojar a la víctima del vehículo bajo amenaza de muerte.

Ante la resistencia de Contreras Gutiérrez al robo, Deiger le propinó un disparo en la cabeza y abandonaron el cuerpo adyacente al sitio.

Tras cometer el crimen, emprendieron la huida en el vehículo robado, pero la acción delictiva se vio frustrada a pocos metros cuando el automóvil se apagó.

En su intento por encenderlo, partieron la llave de la suichera, quedando inutilizado. Los delincuentes se vieron forzados a abandonar el vehículo, ubicando otro, propiedad de Jesús, que habían dejado en el punto de encuentro inicial.



Ambos criminales huyeron con destino hacia El Vigía, donde finalmente fueron aprehendidos por los funcionarios, ubicándoles tres celulares e incautándoles un arma de fuego y la recuperación del vehículo usado como medio de comisión.



El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

