Cicpc investiga la muerte de un niño: su madre lo encontró dentro del baño

Un trágico suceso sacudió a los residentes de la comunidad La Cooperativa, en Maracay, estado Aragua, en las últimas horas.

De acuerdo con NotiTarde, un niño de tan solo nueve años, identificado como Sebastián Alejandro Clavijo Romero, perdió la vida dentro de su residencia, el pasado viernes 24 de octubre.

El Cuerpo de Investigaciones. Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tomó el control de las pesquisas para determinar la causa exacta de esta sensible pérdida e iniciar una investigación.

¿Qué ocurrió con el niño?

Según detalles de medios locales, el incidente se desarrolló alrededor de las 2:00 p.m., luego de que Sebastián Clavijo regresara de sus actividades escolares.

Tras recibir una indicación de su madre para lavarse, el niño se dirigió al baño. Minutos más tarde, la mujer, al notar un silencio inusual y prolongado, decidió verificar el estado del menor.

Fue en ese momento cuando encontró la desgarradora escena: el niño se hallaba suspendido, sujeto con una toalla de baño.

El impacto de este hecho transcendió el ámbito vecinal, especialmente al conocerse que el menor era una promesa del arte escénico.

De acuerdo con El Periquito, Sebastián era un talentoso integrante de la agrupación teatral "Dulce Truco", con la que recientemente se había presentado en el Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) el 18 de octubre.

Intentos por salvar su vida

Los gritos de auxilio de la madre alertaron de inmediato a los vecinos. Un residente acudió a la vivienda e, intentando revertir la situación, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar junto con la madre del menor.

A pesar de los esfuerzos, el niño fue trasladado de urgencia al servicio de emergencia del Ambulatorio del Norte, donde el equipo médico de guardia no pudo salvarle la vida, confirmándo que el deceso se había producido antes de su llegada al hospital.

Autopsia para esclarecer las circunstancias

Tras las primeras actuaciones y el levantamiento del cuerpo por parte del Cicpc, el cadáver del pequeño fue remitido al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Cerca de las 7:00 de la noche del mismo viernes, el cuerpo ingresó a la Medicatura Forense de Caña de Azúcar. Allí se le realizarán los exámenes forenses y la autopsia reglamentaria, cuyo resultado será crucial para confirmar la causa de la muerte y esclarecer la totalidad de las circunstancias.

Hasta los momentos, se presume que la causa del fallecimiento fue catalogada como asfixia mecánica.

La noticia continúa en desarrollo.

