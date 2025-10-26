Colapsa muro perimetral en El Hatillo: reportan un fallecido

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este sábado se registró el colapso de un muro perimetral en El Hatillo, lo que dejó a su paso la muerte de una persona.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del lamentable siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Muerto en El Hatillo por colapso de un muro perimetral

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, se trata de un hombre de 40 años de edad, identificado como Víctor Alfredo Zambrano Blanco.

Asimismo, señala el comandante general del CBC que Zambrano se encontraba realizando labores de construcción en el muro perimetral, cuando este colapsó y resultó en la muerte de la víctima.

Colapso fatal

En este sentido, indica que el muro que colapsó se encuentra ubicado en la quinta Marbella, en el sector Loma Linda, en el municipio El Hatillo.

Agrega que los efectivos del CBC lograron recuperar el cuerpo sin vida de Zambrano por medio de técnicas especializadas, cuerpo que luego entergaron a las autoridades competentes.

