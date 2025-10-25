Permitió crueles torturas contra su hija: revelan detalles sobre asesinato de Jacqueline Torres

Suscríbete a nuestros canales

Las investigaciones sobre la muerte de Jacqueline “Mimi” Torres García, la niña de 12 años cuyos restos se encontraron dentro de un basurero, revelaron nuevos detalles y una aberrante confesión por parte de su madre.

Karla García, la progenitora, confesó que ella y su novio, Jonatan Nanita, le negaron la comida a su hija “Mimi” durante dos semanas antes de su muerte. Además, y la sujetaron con bridas como castigo.

El pasado 8 de octubre, el cuerpo de la pequeña se localizó en un contenedor de basura, detrás de una casa abandonada en New Britain, Connecticut.

Posteriormente, la madre, de 29 años, y su novio, de 30, resultaron detenidos y acusados ​​de homicidio. Además, Jackelyn García (28), tía de la niña, enfrenta cargos por crueldad infantil y privación ilícita de la libertad.

La familia paterna de la víctima informó que llevaban meses sin saber sobre su paradero.

Reveló las torturas contra su hija

Según las órdenes de arresto, García le dijo a su hermana Jackelyn que su hija había muerto el 19 de septiembre de 2024.

Además, un informe del Departamento de Niños y Familias (DCF) de Connecticut reveló que la agencia hizo una videollamada con una niña que pensaron era Jacqueline. Al parecer la madre usó a otra menor, porque su hija ya estaba muerta, indicó El Diario NY.

Las órdenes de arresto indicaron que la víctima no presentaba signos de trauma o lesiones recientes que pudieran haber contribuido a su muerte, aunque sí parecía desnutrida.

DCF recibió un informe inicial sobre la familia en enero de 2013, cuando nació Jaqueline, debido a que su madre residía en un centro de detención.

Luego, García tuvo tres hijos con su nueva pareja, Nanita, los cuales quedaron bajo custodia estatal tras el arresto de sus padres.

Le negaban la comida a la niña

El 8 de octubre de 2025, La policía localizó el cuerpo tras recibir una denuncia anónima. La persona que presentó la denuncia les dijo que Nanita había recogido una bolsa en el bosque, cerca de un cementerio y la había metido en la parte trasera de su auto.

Luego, condujo hasta una propiedad abandonada, y dejó la bolsa allí, según la orden de arresto citada por NBC News.

El documento señaló que la madre habló con la policía el 9 de octubre y les contó que ella y Nanita habían dejado de alimentar a Jacqueline unas dos semanas antes de su muerte, mientras vivían en Wellington Drive, Farmington. También admitió que amarró a la niña con bridas como castigo cuando se portaba mal.

Como parte de su confesión, dijo a la policía que su hermana, Jackelyn, le había enviado fotografías de la niña cuando estaba sujeta con bridas y tumbada en el suelo sobre “almohadillas para orina”. Agregó que la mayoría de los castigos eran ordenados por Nanita.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube