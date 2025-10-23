Tragedia en Mérida: hombre muere aplastado por el árbol que talaba

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre falleció como consecuencia de un fatal accidente laboral, mientras realizaba la tala de un árbol.

El lamentable hecho se registró durante la noche de este miércoles, 22 de octubre, en el sector Caño Guayabo Bajo, parroquia La Azulita, municipio Andrés Bello del estado Mérida.

Extraoficialmente, se pudo conocer que ​la víctima quedó identificada como José Javier Montejo García, de 42 años de edad. El infortunado era residente de la Finca Santa María, lugar donde ocurrió el lamentable suceso.

El árbol cayó sobre él

​​Según la información publicada por el comunicador Iván Rivera, cerca de las 7:30 de la noche, el ciudadano, realizaba la tala de un árbol dentro de la misma finca. Sin embargo, cuando la planta cayó, lo impactó directamente.

De acuerdo con el reporte, Montejo García falleció de manera inmediata en el lugar. Su cuerpo fue ingresado sin signos vitales en el Hospital Tulio Febres Cordero.

​​Comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía Estadal de Mérida se trasladaron hasta el centro de salud para verificar la información.

Investigan el incidente

Posteriormente, cerca de las 7:50 de la noche, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentaron en el hospital para realizar el levantamiento del cadáver.

​El cuerpo de Montejo Garcia José Javier fue trasladado a la Morgue del Hospital II de El Vigía, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa precisa del deceso y continuar con las investigaciones correspondientes.

​En el sitio estuvieron presentes funcionarios de la PNB, Protección Civil, y el Coordinador de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía del Municipio Andrés Bello.

