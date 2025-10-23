Violencia cobra la vida de una adolescente venezolana: así localizaron su cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Dos mujeres venezolanas perdieron la vida en crímenes violentos, ocurridos durante los últimos días. Las víctimas serían una adolescente de 16 años, quien había sido reportada como desaparecida y una joven, quien fue asesinada a tiros.

La primera víctima fue localizada sin vida, tras una semana de que se reportara su desaparición en la región de San Juan de Miraflores, en Trujillo, Perú.

De acuerdo con los reportes del caso, la adolescente de 16 años fue encontrada en el distrito de Laredo, en un sector conocido como Cañaverales. Su cuerpo estaba amarrado de pies y manos y presentaba signos de abuso sexual.

Vecinos de la zona aseguraron que la menor de edad, quien era conocida como Nohelia, fue hallada con signos de violación, y de haber sido estrangulada, publicó el medio Ozono Televisión. “La joven era muy querida por la zona donde residía”, indicaron los lugareños.

Autoridades iniciaron las investigaciones concernientes al caso que les permitan hallar a los responsables.

Venezolana acribillada en vía pública

Este sería el segundo caso violento contra una venezolana en esa misma zona, en lo que va de mes.

El primer incidente se registró en la calle Las Retamas, en la Asociación Buenos Aires de San Juan de Miraflores. La víctima quedó identificada como Valeria Andreina Suárez, cuyo cuerpo se localizó tendido sobre el pavimento, con varios impactos de bala y una rosa colocada cuidadosamente a su lado.

Este último detalle sería considerado por las autoridades como una posible “firma” de sus atacantes

Según testigos, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y dispararon contra ella sin mediar palabra. La joven recibió cerca de 25 impactos de bala.

Posible ajuste de cuentas

Tras cometer el crimen, los perpetradores huyeron a toda velocidad con dirección a la curva de Cocharcas.

Los vecinos solo alcanzaron a escuchar los disparos y ver cómo los agresores se alejaban del sitio, entre las calles oscuras y sin vigilancia del sector.

Las autoridades no descartan un ajuste de cuentas vinculado con bandas criminales, debido a la forma en la que se ejecutó el ataque y la presencia de la flor junto al cuerpo.

