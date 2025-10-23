Niño de padres venezolano muere dentro de su escuela: ¿Qué le pasó al pequeño Neil Quintana?

Suscríbete a nuestros canales

Un niño, de apenas seis años de edad, hijo de padres venezolanos, murió de manera trágica dentro de las instalaciones de su escuela. La inacción de las autoridades escolares y policiales ante este caso, derivó en manifestaciones por parte de representantes, quienes exigen justicia.

El hecho ocurrió dentro de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez Agropecuario”, en la localidad de Ambato, Ecuador.

De acuerdo con los reportes del suceso, el infante habría caído dentro del tanque de agua de reserva de la institución, donde murió por ahogamiento.

Autoridades guardan silencio tras la muerte del niño

Padres de familia y representantes de otros niños de la escuela manifestaron con pancartas para exigir un pronunciamiento oficial de las autoridades, y justicia ante la tragedia.

Julieth Morales, presidente de la fundación “Almas en Movimiento”, indicó a DaryTv que la víctima es un niño ecuatoriano, hijo de padres venezolanos radicados en Ecuador.

La activista, cuya fundación se dedica a la protección de personas en estado de movilidad, manifestó que las autoridades escolares no se han comunicado con los padres de familia para revelar qué ocurrió con el infante.

Afirmó que las actividades dentro del plantel continuaron de manera normal, sin que se brindara el luto por el pequeño Neil Quintana. Además, la directiva “no envió condolencias a la familia afectada”.

Morales denunció que la docente encargada del grupo al que pertenecía Neil, cursante de segundo grado, en la sección “B”, no ha dado la cara para explicar la situación.

Xenofobia dentro de la escuela

Por otra parte, señaló que la familia se ha encargado de los gastos fúnebres para su niño, cuyo cuerpo fue cremado.

“No puede ser posible que el día de hoy tuvieron clases normales. La maestra no se ha reportado, me parece injusto e indolente hacia la familia”, condenó Morales.

Detalló que, este miércoles, los niños de la escuela asistieron a sus actividades con normalidad, sin que la institución mostrara condolencias hacia el pequeño Neil.

De igual manera, solicitó que se investigue a la institución educativa, debido a “temas xenofóbicos” que se han presentado en cuanto a los niños de nacionalidad extranjera. “Pedimos empatía con los padres y justicia para el niño”, añadió.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube