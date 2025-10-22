"Fue pura xenofobia": el relato de trabajador venezolano agredido con un cuchillo

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano, quien trabaja como anunciante callejero para una óptica, se salvó de un violento ataque en su contra por parte de otro hombre, quien cumplía con la misma labor.

El hecho ocurrió en el distrito de de Breña, en la ciudad de Lima, en Perú. Según los reportes, los dos hombres, quienes trabajaban como "jaladores" protagonizaron un enfrentamiento en la vía pública, lo cual generó el pánico entre los transeúntes.

Al parecer, la disputa habría iniciado tras una discusión por obtener a los clientes de la zona.

Venezolano denuncia xenofobia

El hecho ocurrió el pasado viernes, 17 de octubre, en la cuadra 4 de la avenida Tingo María, donde los dos sujetos se envolvieron en una pelea por los clientes de la zona. Repentinamente, uno de ellos decidió tomar un cuchillo para atacar a su adversario.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del altercado. En los audiovisuales, compartidos por el programa 24 Horas, se puede observar el instante cuando el sujeto, cegado por la ira, se acercó con cuchillo en mano y acorraló al otro trabajador hasta derribarlo.

Asimismo, el agresor hacía un ademán con el que insinuaba su intención de apuñalarlo en todo momento. Afortunadamente, la situación no terminó en tragedia.

En declaraciones para el medio local, el joven agredido, de nacionalidad venezolana, indicó que el sujeto que lo atacó habría actuado “por pura xenofobia”.

"Intentaba matarme"

"Yo soy venezolano y él es peruano. Esa persona vino directamente con el cuchillo a agraviarme por eso, yo estaba trabajando tranquilo en mi negocio y él vino a agraviarme, a intentar matarme", afirmó.

“Cuando me lanzó una puñalada, me caigo. Intento evitar que me pegue al cuerpo, porque me lanzó a matar directamente a la cabeza”.

El venezolano aseguró que el su atacante lo amedrentaba desde hacía varios días, debido a que le molestaba su nacionalidad.

“Todos los días pasaba y me decía que me quería matar”, relató.

Añadió que había denunciado anteriormente al hombre, quien es peruano, en dos comisarías. El agresor ya presentaba denuncias previas por violencia contra su pareja y robo.

