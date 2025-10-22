Cae alias "Culón" y su arsenal de WhatsApp en Caucagüita: así fue el procedimiento de la PNB

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ejecutaron un exitoso procedimiento en el sector de Caucagüita, municipio Sucre del estado Miranda, que culminó con la detención de un individuo identificado con el alias de "Culón".

Este sujeto es señalado como operador logístico de una estructura criminal dedicada a la extorsión y el control territorial, utilizando plataformas de mensajería instantánea para coordinar sus operaciones.

La detención de alias "Culón" y la incautación de su equipo tecnológico representan un golpe significativo a la capacidad operativa de la banda delictiva a la que pertenecía.

Procedimiento Policial

El operativo de la PNB fue ejecutado tras labores de inteligencia y rastreo que permitieron ubicar al individuo en la localidad de Caucagüita.

El detenido fue identificado como un presunto colaborador principal en las actividades de extorsión y microtráfico de la banda.

De acuerdo a la investigación, esta, reveló que el detenido gestionaba un "arsenal de WhatsApp", refiriéndose a múltiples dispositivos móviles utilizados exclusivamente para la creación y administración de grupos de mensajería.

Estos grupos eran empleados para coordinar acciones delictivas, como el cobro de vacunas (extorsión), la difusión de amenazas, y la movilización de miembros de la banda.

Durante la aprehensión de alias Culón, los funcionarios incautaron tres envoltorios tipo cebolla de presunta marihuana con un peso total de 99 gramos, un arma de fuego tipo pistola calibre .22 y.varios equipos de telefonía móvil con evidencia digital que, según los informes preliminares, contienen información crucial sobre la estructura, los contactos y las próximas acciones planificadas por la célula criminal.

Declaraciones Oficiales y Desarticulación Logística

Portavoces de la PNB destacaron la importancia de este tipo de capturas, señalando que la detención de operadores logísticos que utilizan herramientas digitales avanza en la desarticulación de las redes criminales desde sus centros de comando y comunicación.

"Este procedimiento demuestra la evolución de las bandas criminales en el uso de la tecnología, pero también nuestra capacidad para adaptarnos y neutralizar estas nuevas formas de operación. El llamado 'arsenal de WhatsApp' era su principal herramienta de control y extorsión", señaló un oficial a cargo del operativo.

El detenido ha sido puesto a la orden del Ministerio Público, y las autoridades continúan las investigaciones para identificar y capturar a otros miembros de la estructura criminal, basándose en la información extraída de los dispositivos incautados.

